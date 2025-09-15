बीमार था ढाई साल का बच्चा, इलाज से तंग आकर पिता ने तकिए से दबाकर मारा, बोरे में शव डालकर नदी में फेंका

Father Kills Sick Child in Hyderabad: हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने कथित तौर पर अपने ढाई साल के बच्चे की लंबी बीमारी के कारण हत्या कर दी, पुलिस ने रविवार को समाचार एजेंसी के अनुसार यह जानकारी दी है. उन्होंने आगे बताया कि आरोपी ने पहले बच्चे का गला घोंटकर हत्या की, फिर उसे मूसी नदी में फेंक दिया गया. घटना का पता तब चला जब उसकी पत्नी ने बच्चे के लापता होने की सूचना दी. अपने बच्चे को कहीं न पाकर, वह पुलिस के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया. इसके बाद बच्चे की गहन तलाश की गई. इस दौरान पुलिस ने मृतक के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की.

सब्जी बेचता है पिता

पुलिस ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर 12 सितंबर की रात को हुई, जब 35 साल के एक सब्जी विक्रेता, आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे की हत्या की, शव को एक बैग में रखा और उसे नदी में फेंकने से पहले मोटरसाइकिल पर ले गया. पुलिस ने कहा कि बच्चे का स्वास्थ्य संबंधी समस्या का इलाज चल रहा था, जिसकी वजह से दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे. बच्चा कई दिनों से बीमार चल रहा था, और इलाज के लिए पैसे की तंगी ने पिता का दिमाग खराब कर दिया था.

मां ने कराई शिकायत

पुलिस ने बताया कि काम से घर लौटने पर बच्चे को गायब पाकर मां ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई. जांचकर्ताओं ने आरोपी के कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच की और उसके घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें वह शनिवार सुबह एक बैग लेकर बाइक चलाते हुए दिखाई दिया.

अपराध कबूला

पूछताछ करने पर, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने बताया कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और नदी में बच्चे के शव को खोजने के प्रयास जारी हैं. बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.