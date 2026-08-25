/गणेश शोभायात्रा पर अंडा फेंकने वाला दानिश 36 घंटे में गिरफ्तार,पुलिस के सामने कबूला जुर्म; बताई ये हैरान करने वाली वजह

मुंबई के माझगांव इलाके में गणपति आगमन शोभायात्रा के दौरान गणेश भक्तों पर अंडे फेंकने के मामले में भायखला पुलिस ने 22 वर्षीय दानिश शेर खान को गिरफ्तार किया है. घटना 23 अगस्त 2026 को माझगांवचा मोरया गणपति मंडल की श्री गणेश आगमन शोभायात्रा के दौरान हुई थी. अचानक ऊपर से अंडे फेंके जाने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी और सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही भायखला पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 520/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 196 में मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत पांच अलग-अलग जांच टीमें गठित कीं. इन टीमों ने स्थानीय इलाके के साथ-साथ अन्य संभावित ठिकानों पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने तकनीकी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान की. इसके बाद जांच आगे बढ़ाते हुए दानिश शेर खान को सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद घटना के करीब 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.
इस मामले में मुंबई पुलिस ने बताया, 'दिनांक 23 अगस्त को 'माझगांवचा मोरया' नाम के गणपति मंडल की आगमन शोभायात्रा (आगमन मिरवणूक) निकल रही थी. रात करीब 9:40 बजे एक घटना घटी, जिसमें शोभायात्रा के सामने आगे की तरफ एक अंडा फेंका गया था. इस घटना के संबंध में भायखला पुलिस स्टेशन में बीएनएस (BNS) की धारा 299 और 196 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अलग-अलग टीमें गठित की गईं और जांच शुरू की गई. तकनीकी साक्ष्यों (Technical Evidence) और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है.'
पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम दानिश शेरखान है, उसकी उम्र 22 वर्ष है और वह ऑनलाइन अंडा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है. उस दिन भी वह शोभायात्रा के आगे से जा रहा था और उस इमारत में अंडे की डिलीवरी करने वाला था. शोभायात्रा के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे और पटाखों के धुएं के कारण उसकी आंखों में जलन (तकलीफ) हुई. इस वजह से वह चिढ़ गया और उसके मन में गुस्सा आ गया, जिसके चलते उसने यह कृत्य किया. आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है. प्राथमिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है. आगे की जांच जारी है.'
जांच में सामने आया है कि दानिश ऑनलाइन ऑर्डर लेकर अंडों की होम डिलीवरी का काम करता है. घटना वाले दिन भी वह रामभाऊ भोगले मार्ग स्थित एक इमारत में अंडों की डिलीवरी के लिए जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान गणपति आगमन शोभायात्रा में चलाए जा रहे पटाखों के धुएं से उसे परेशानी हुई. बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर उसके मन में गुस्सा पैदा हुआ और उसने शोभायात्रा के दौरान अंडे फेंक दिए.
पुलिस की अब तक की जांच के अनुसार, पटाखों के धुएं से हुई परेशानी ही इस घटना के पीछे तत्काल कारण बताई जा रही है. हालांकि, मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. महज 36 घंटे के भीतर गिरफ्तारी को पुलिस की त्वरित कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.