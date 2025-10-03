Advertisement
trendingNow12946560
Hindi Newscrime

दिव्यांग की बेरहमी से हत्या, 5.2 करोड़ के बीमा की रकम के लिए खौफनाक वारदात को दिया अंजाम

Hospet Crime: कर्नाटक के होस्पेट में एक गिरोह ने 5.2 करोड़ रुपये का जीवन बीमा क्लेम पाने के लिए खौफनाक वारदात अंजाम दिया.  गिरोह ने पहले  लकवाग्रस्त शख्स की हत्या कर दी, फिर उसके शव बाइक पर रखकर कार से टक्कर मार दी ताकि मौत को हादसा दिखाया जा सके.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिव्यांग की बेरहमी से हत्या, 5.2 करोड़ के बीमा की रकम के लिए खौफनाक वारदात को दिया अंजाम

Karnatak Crime: कर्नाटक के होस्पेट में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक गैंग ने 5.2 करोड़ रुपये की लाइफ इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए एक लकवाग्रस्त शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने उसके शव को एक बाइक पर रखा और फिर उसकी मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसे कार से टक्कर मार दी. शख्स शादीशुदा था और गिरोह की एक महिला सदस्य ने पैसे हड़पने के लिए उसकी पत्नी गई .

पुलिस के मुताबिक, गिरोह को पता चला कि शहर के कौलपेट के रहने वाले 34 साल के गंगाधर के पास 5.2 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी है. इसके बाद छह सदस्यों वाले गैंग ने शख्स की पॉलिसी के पैसे हथियाने की योजना बनाई और उनकी हत्या कर दी और शव को शहर के बाहरी इलाके ले जाकर बाइक रख दिया. इसके बाद उन्होंने हत्या को हादसे का रूप का देने के लिए बाइक को कार से टक्कर मार दी. ताकि बीमा कंपनी को लगे कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई है.

कब की है घटना?

फिर गिरोह की महिला सदस्य ने गंगाधर की पत्नी बनकर पैसे पाने के लिए दावा दायर कर दिया. विजयनगर की एसपी एस. जाह्नवी ने कहा, '28 सितंबर को सुबह 5.30 बजे हमें एक हिट-एंड-रन मामले की सूचना मिली और बताया गया कि संदूर रोड पर एक शव पड़ा है. हम मौके पर गए और सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद शव को वहां से हटाया. शख्स की पहचान की पुष्टि होने के बाद, उसकी पत्नी, होस्पेट के कौलपेट निवासी शारदम्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई.'

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी की शिकायत और पुलिस को शक

अफसर ने कहा कि पत्नी ने बताया कि उसकी और गंगाधर की शादी को छह साल पहले हुई थी. उसने बताया कि 34 साल के गंगाधर को तीन साल पहले स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उसके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर दिया था.' इस दौरान पत्नी ने बताया कि गंगाधर के पास बाइक नहीं है तो पुलिस को शक हुआ.

24 घंटे के भीतर हुआ मामले का खुलासा

एसपी ने आगे कहा कि 'गंगाधर के पास दोपहिया वाहन भी नहीं था, जिससे हिट एंड रन मामले में शक पैदा हुआ.' इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और गिरोहा का पर्दाफाश कर दिया. अफसरों ने बताया कि उन्होंने शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया और गिरोह के सभी छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें हुलिगेम्मा भी शामिल है, जिसने उस व्यक्ति की पत्नी का रूप धारण किया था. क्राइम में इस्तेमाल की गई कार और बाइक भी जब्त कर लिए गए हैं.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

karnatakacrime

Trending news

ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
;