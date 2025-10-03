दिव्यांग की बेरहमी से हत्या, 5.2 करोड़ के बीमा की रकम के लिए खौफनाक वारदात को दिया अंजाम

Hospet Crime: कर्नाटक के होस्पेट में एक गिरोह ने 5.2 करोड़ रुपये का जीवन बीमा क्लेम पाने के लिए खौफनाक वारदात अंजाम दिया. गिरोह ने पहले लकवाग्रस्त शख्स की हत्या कर दी, फिर उसके शव बाइक पर रखकर कार से टक्कर मार दी ताकि मौत को हादसा दिखाया जा सके.
Karnatak Crime: कर्नाटक के होस्पेट में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक गैंग ने 5.2 करोड़ रुपये की लाइफ इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए एक लकवाग्रस्त शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने उसके शव को एक बाइक पर रखा और फिर उसकी मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसे कार से टक्कर मार दी. शख्स शादीशुदा था और गिरोह की एक महिला सदस्य ने पैसे हड़पने के लिए उसकी पत्नी गई .
पुलिस के मुताबिक, गिरोह को पता चला कि शहर के कौलपेट के रहने वाले 34 साल के गंगाधर के पास 5.2 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी है. इसके बाद छह सदस्यों वाले गैंग ने शख्स की पॉलिसी के पैसे हथियाने की योजना बनाई और उनकी हत्या कर दी और शव को शहर के बाहरी इलाके ले जाकर बाइक रख दिया. इसके बाद उन्होंने हत्या को हादसे का रूप का देने के लिए बाइक को कार से टक्कर मार दी. ताकि बीमा कंपनी को लगे कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई है.
फिर गिरोह की महिला सदस्य ने गंगाधर की पत्नी बनकर पैसे पाने के लिए दावा दायर कर दिया. विजयनगर की एसपी एस. जाह्नवी ने कहा, '28 सितंबर को सुबह 5.30 बजे हमें एक हिट-एंड-रन मामले की सूचना मिली और बताया गया कि संदूर रोड पर एक शव पड़ा है. हम मौके पर गए और सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद शव को वहां से हटाया. शख्स की पहचान की पुष्टि होने के बाद, उसकी पत्नी, होस्पेट के कौलपेट निवासी शारदम्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई.'
अफसर ने कहा कि पत्नी ने बताया कि उसकी और गंगाधर की शादी को छह साल पहले हुई थी. उसने बताया कि 34 साल के गंगाधर को तीन साल पहले स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उसके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर दिया था.' इस दौरान पत्नी ने बताया कि गंगाधर के पास बाइक नहीं है तो पुलिस को शक हुआ.
एसपी ने आगे कहा कि 'गंगाधर के पास दोपहिया वाहन भी नहीं था, जिससे हिट एंड रन मामले में शक पैदा हुआ.' इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और गिरोहा का पर्दाफाश कर दिया. अफसरों ने बताया कि उन्होंने शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया और गिरोह के सभी छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें हुलिगेम्मा भी शामिल है, जिसने उस व्यक्ति की पत्नी का रूप धारण किया था. क्राइम में इस्तेमाल की गई कार और बाइक भी जब्त कर लिए गए हैं.