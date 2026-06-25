Cyber Criminals Caught in Mumbai: मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एक बड़े ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी फर्जी APK फाइलों के जरिए लोगों के मोबाइल फोन हैक करके बैंकिंग जानकारी चुराते थे. इसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल कर वे खातों से पैसे निकाल लेते थे.
पुलिस के अनुसार, पीड़ितों को 'MGL GAS UNBLOCK FILE.apk' नाम की फर्जी फाइल भेजी जाती थी. इस फाइल को मोबाइल में इंस्टॉल करते ही साइबर अपराधी डिवाइस पर नियंत्रण हासिल कर लेते थे और बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी तक पहुंच बना लेते थे. इसी तरीके से एक पीड़ित के खाते से करीब 2.38 लाख रुपये की ठगी की गई थी.
मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल फोरेंसिक की मदद से गिरोह का पता लगाया. कार्रवाई के दौरान 11 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं. जांच में सामने आया कि आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों, आरटीओ, महानगर गैस और अन्य संस्थानों के नाम पर तैयार की गई 111 फर्जी APK फाइलें बरामद हुई हैं.
इसके अलावा डाटाबेस में 83 अन्य APK पैकेज नाम भी मिले हैं. पुलिस को WhatsApp और Telegram ग्रुप, Telegram Bot, APK वितरण से जुड़े रिकॉर्ड तथा Server Panel Login Credentials और URLs भी मिले हैं.
डिजिटल जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी APK इंस्टॉल होने के बाद पीड़ितों के मोबाइल डिवाइस हैक कर लिए जाते थे. आरोपियों के सर्वर से करीब 1.24 करोड़ SMS रिकॉर्ड बरामद हुए हैं. साथ ही करीब 8609 मोबाइल नंबरों का डाटा भी मिला है. पुलिस के अनुसार, इस डाटा में बैंक खाता नंबर, ATM विवरण, PIN, CVV और अन्य संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं.
साइबर क्राइम शाखा द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के विश्लेषण में देशभर से 3206 शिकायतें सामने आईं. इन मामलों में कथित तौर पर 43 करोड़ 25 लाख 77 हज़ार रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है. जिसमे महाराष्ट्र से 517 और मुंबई से 93 शिकायतें सामने आई हैं. पुलिस ने संबंधित राज्यों को भी जांच के लिए जानकारी साझा की है.
पुलिस ने झारखंड, बिहार और दिल्ली से कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें आरिफ असलम अंसारी, शेख बेलाल नोमानी, मेहबूब नौशाद आलम, साजिद मंसूर अली, मोहन कुशल महतो और सुनील कुमार दसरथ सोरेन शामिल हैं.
साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई APK फाइल या ZIP फाइल को डाउनलोड अथवा इंस्टॉल न करें. किसी के साथ OTP, ATM PIN, बैंकिंग या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें. साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें.