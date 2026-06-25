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फर्जी APK फाइल का लिंक भेजकर हैक कर लेते थे मोबाइल फोन, करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; 6 आरोपी गिरफ्तार

Cyber Criminals Arrested in Mumbai: साइबर अपराधी फर्जी APK फाइल का लिंक भेजकर मोबाइल फोन हैक कर लेते थे. मुंबई पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है. उसने 6 आरोपी गिरफ्तार कर उनसे मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की हैं.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Devinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:48 PM IST
फर्जी APK फाइल का लिंक भेजकर हैक कर लेते थे मोबाइल फोन, करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; 6 आरोपी गिरफ्तार

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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