Advertisement
trendingNow13049109
Hindi Newscrimeवारदात का गजब तरीका, Google Maps से टारगेट ढूंढ चोरी करता था गिरोह; ऐसे घर बनते थे निशाना

वारदात का गजब तरीका, Google Maps से टारगेट ढूंढ चोरी करता था गिरोह; ऐसे घर बनते थे निशाना

Crime News in Hindi: गूगल कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बनाए गूगल मैप का इस्तेमाल बदमाश घरों में चोरियां करने के लिए करेंगे. लेकिन ऐसा हो रहा है. पुलिस ने ऐसे ही गिरोह को पकड़कर मामले का खुलासा किया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वारदात का गजब तरीका, Google Maps से टारगेट ढूंढ चोरी करता था गिरोह; ऐसे घर बनते थे निशाना

Theft in houses use Google Maps: चोरी से बचने के लिए लोग जितने सतर्क हो रहे हैं. वहीं चोर भी उतने ही हाईटेक होते जा रहे हैं. झारखंड पुलिस ने चोरों का ऐसा गिरोह पकड़ा है, जो घरों में चोरी के लिए Google Maps का इस्तेमाल करते थे. ऐसा करके वे घरों को पहले टारगेट करते और फिर मौका देखकर माल लेकर चंपत हो जाते. यह गिरोह झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई शहरों में चोरी कर चुका था. 

एक शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी पीयूष पांडेय ने रविवार को इस गिरोह का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में ऋषभ कुमार के घर चोरी हुई थी. पीड़ित ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

एसएसपी ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. इस टीम ने  सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी और खुफिया इनपुट की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की. जांच में पता चला कि चोरी करने वाला गिरोह बिहार के पटना का रहने वाला है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पटना से पकड़े गए तीनों आरोपी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विकास कुमार (27), राजू कुमार (49) और मोहम्मद इरफान (26) के रूप में हुई है. ये तीनों बिहार के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं. उनके पास से एक हथियार, 8 एमएम के दो जिंदा कारतूस, चोरी के सोने के गहने और सेंधमारी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए हैं. 

गूगल मैप से चुनते थे अपना टारगेट

एसएसपी के मुताबिक, जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध की पूरी मॉडस ऑपरेंडी बता दी. आरोपियों के मुताबिक, वे Google Maps पर अलग-अलग शहरों में घरों की लोकेशन देखते थे. इसके बाद आलीशान और अलग-थलग दिखने वाले किसी एक घर को टारगेट करते. फिर कई दिनों तक उस घर की रेकी करने के बाद चोरी कर डालते.

पुलिस कप्तान ने बताया कि वारदात के बाद गिरोह के सदस्य उस शहर में ज्यादा दिन नहीं रुकते थे. वे चोरी के बाद तुरंत शहर छोड़कर दूसरे राज्य या शहर चले जाते थे. जिससे पुलिस को चकमा दिया जा सके. 

तीन राज्यों में कर चुका है सेंधमारी

उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों में यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग-अलग इलाकों में कम से कम छह घरों में सेंधमारी कर चुका था. फिलहाल उनके बाकी साथियों का भी पता लगाया जा रहा है. जिससे इस गिरोह का समूल खात्मा किया जा सके.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindi

Trending news

भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर