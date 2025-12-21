वारदात का गजब तरीका, Google Maps से टारगेट ढूंढ चोरी करता था गिरोह; ऐसे घर बनते थे निशाना

Theft in houses use Google Maps: चोरी से बचने के लिए लोग जितने सतर्क हो रहे हैं. वहीं चोर भी उतने ही हाईटेक होते जा रहे हैं. झारखंड पुलिस ने चोरों का ऐसा गिरोह पकड़ा है, जो घरों में चोरी के लिए Google Maps का इस्तेमाल करते थे. ऐसा करके वे घरों को पहले टारगेट करते और फिर मौका देखकर माल लेकर चंपत हो जाते. यह गिरोह झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई शहरों में चोरी कर चुका था.

एक शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी पीयूष पांडेय ने रविवार को इस गिरोह का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में ऋषभ कुमार के घर चोरी हुई थी. पीड़ित ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

एसएसपी ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी और खुफिया इनपुट की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की. जांच में पता चला कि चोरी करने वाला गिरोह बिहार के पटना का रहने वाला है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पटना से पकड़े गए तीनों आरोपी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विकास कुमार (27), राजू कुमार (49) और मोहम्मद इरफान (26) के रूप में हुई है. ये तीनों बिहार के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं. उनके पास से एक हथियार, 8 एमएम के दो जिंदा कारतूस, चोरी के सोने के गहने और सेंधमारी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए हैं.

गूगल मैप से चुनते थे अपना टारगेट

एसएसपी के मुताबिक, जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध की पूरी मॉडस ऑपरेंडी बता दी. आरोपियों के मुताबिक, वे Google Maps पर अलग-अलग शहरों में घरों की लोकेशन देखते थे. इसके बाद आलीशान और अलग-थलग दिखने वाले किसी एक घर को टारगेट करते. फिर कई दिनों तक उस घर की रेकी करने के बाद चोरी कर डालते.

पुलिस कप्तान ने बताया कि वारदात के बाद गिरोह के सदस्य उस शहर में ज्यादा दिन नहीं रुकते थे. वे चोरी के बाद तुरंत शहर छोड़कर दूसरे राज्य या शहर चले जाते थे. जिससे पुलिस को चकमा दिया जा सके.

तीन राज्यों में कर चुका है सेंधमारी

उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों में यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग-अलग इलाकों में कम से कम छह घरों में सेंधमारी कर चुका था. फिलहाल उनके बाकी साथियों का भी पता लगाया जा रहा है. जिससे इस गिरोह का समूल खात्मा किया जा सके.