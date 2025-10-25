Advertisement
रिश्तेदार बने दरिंदे! 16 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप, 2 लोग हिरासत में

Gangrape in Puri: जिन रिश्तेदारों पर इतना भरोसा किया जाता है, वही अगर नाबालिग के लिए दरिंदे बन जाएं, तो सोचिए कि हमारे समाज एक महिला कितनी असुरक्षित है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:27 AM IST
Gangrape in Odisha: ओडिशा के पुरी जिले के चंदनपुर इलाके में 22 अक्टूबर को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक 16 साल की लड़की के साथ उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया. ये जघन्य घटना तब सामने आई जब नाबालिग पीड़िता ने शुक्रवार को चंदनपुर पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई.

शर्मनाक घटना
एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने न्यूज इजेंसी आईएएनएस को बताया कि नाबालिग ने शुक्रवार को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा और भाई ने 22 अक्टूबर को उसके साथ उस समय दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जब वो घर में अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी. शिकायत के मुताबिक पीड़िता का परिवार देवी काली की मूर्तियों का विसर्जन जुलूस देखने गया था.

थाने में एफआईआर दर्ज
परिवार के सदस्यों के घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीणों के दबाव के कारण परिवार शुरू में शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचा रहा था, लेकिन शुक्रवार को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

हिरासत में आरोपी
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है. इस बीच मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल ने शुक्रवार को इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा की.

विपक्ष का सरकार पर निशाना
पार्टी ने एक प्रेस स्टेटमेंट में आरोप लगाया कि ये चौंकाने वाला अपराध एक बार फिर ओडिशा में कानून-व्यवस्था की पूरी विफलता को उजागर करता है. बीजेडी ने बार-बार दोहराया है कि राज्य में कानून प्रवर्तन तंत्र बुरी तरह नाकाम रहा है. कानून का डर खत्म हो गया है, जबकि अपराधी अब बेखौफ होकर काम कर रहे हैं. बीजू जनता दल  ने ये भी कहा कि पिछले 16 महीनों में ही ओडिशा में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है, जो ओडिशा में मौजूदी सरकार के तहत महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

