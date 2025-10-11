Gangster Don DK Rao Arrest: कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे वसूली और धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है.
Gangster Don DK Rao: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार कर लिया है. उसे एक बिल्डर से वसूली और धमकी देने के मामले में हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक चेंबूर के रहने वाले एक बिल्डर ने किसी से लगभग सवा करोड़ रुपये लिए थे, जिसे वह वापस नहीं रना चाहता था. इसके लिए उसने डीके राव की मदद ली. बिल्डर के कहने पर डीके राव ने उस शख्स को धमकी दी.
मुंबई पुलिस को मामले की शिकायत पाते ही क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जांच शुरू कर दी. जांच में पाया गया कि डीके राव ने बिल्डर के साथ मिलकर दबाव बनाने और धमकी देने का काम किया. इसके बाद पुलिस ने वसूली और धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया. शनिवार 10 अक्टूबर 2025 को गैंगस्टर डीके राव को अदालत में पेश किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक डीके राव मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक पुराना नाम है, जिसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
डीके राव कभी दाऊद इब्राहिम के विरोधी गैंग से जुड़ा रहा था. वह कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों का सामना करता रहा है. क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस वसूली के पीछे और कौन लोग शामिल थे और क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था. बता दें कि डीके राव पर यह पहली बार जबरन वसूली का आरोप नहीं लगा है. इससे पहले उसने इसी साल जनवरी 2025 में 6 अन्य लोगों के साथ 1 होटल कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपये की वसूली की कोशिश की थी. इसको लेकर वह गिरफ्तार भी हुआ था.
डीके राव को कभी छोटा राजन का सबसे भरोसेमंद आदमी कहा जाता था. 90 के दशक में वह छोटा राजन गिरोह का बड़ा चेहरा माना जाता था. उसपर जेल के अंदर से कई आपराधिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप लग चुका है. साल 2002 में छोटा राजन और उसके सहयोगी ओपी सिंह के बीच हुए मतभेद में भी डीके राव का नाम सामने आया था. बताया जाता है कि ओपी सिंह के नासिक जेल में बंद होने पर डीके राव और उसके गिरोह के कुछ सदस्यों ने खुद को दूसरी जेल में ट्रांसफर करवाया और ओपी सिंह की हत्या कर दी. डीके राव जितना छोटा राजन का करीबी था उतना ही वह दाऊद इब्राहिम की आंखों में खटकता रहा था. उसने कई बार राव को मारने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बचता रहा. (इनपुट-IANS)
