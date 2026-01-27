Advertisement
गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, गंभीर आरोपों को लेकर हुआ पुलिस का एक्शन

Goldy Brar news: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता की पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में गिरफ्तारी किया गया है. गोल्डी बराड़ के माता-पिता को साल 2024 में पुलिस थाना सदर, श्री मुक्तसर साहिब में दर्ज हुई FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:29 AM IST
Gangster Goldy Brar parents arrested: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 2024 के कुछ अपराधिक मामलों को लेकर पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई की है. परिजनों के ऊपर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के संगीन आरोप थे. इस मामले को लेकर 2024 में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था. पुलिस के मुताबिक, श्री मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा रोड पर आदेश नगर के रहने वाले शमशेर सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर को 3 दिसंबर, 2024 की FIR नंबर 233 के सिलसिले में पकड़ा गया है.

मामले की जांच जारी

आपको बताते चलें इस मामले में शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 27 नवंबर 2024 को सुबह उनको एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले शख्स ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. इस मामले में आगे की जांच चल रही है.  वहीं गैंगस्टर की क्राइम कुंडली बताएं तो गोल्डी बराड़ पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. गौरतलब है कि मूसेवाला की साल 2022 में पंजाब के मानसा जिले में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर ये हत्या, कथित तौर पर यूथ अकाली लीडर विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए कराई थी. बताया जाता है कि उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस अपराध की जिम्मेदारी भी अपने सर के ऊपर ली थी. 

कहां छिपा है?

पंजाब का रहने वाला बराड़ 2017 में स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा चला गया था और उस पर वहां से रंगदारी और फिरौती मांगने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑपरेशन चलाने का आरोप है. मई 2023 में, कनाडा की पुलिस ने उसे अपनी टॉप 25 वांटेड लिस्ट में जगह दी थी. वो हत्या समेत कई गंभीर अपराधों का आरोपी है. जो विदेश से बैठकर अपने अपराध की दुकान चला रहा है.

भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट के शेड्यूल के तहत आतंकी घोषित किया है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Goldy Brar

