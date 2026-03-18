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Hindi Newscrime‘दुश्मनों का साथ दिया, सजा मौत’, प्रीत नागरा मर्डर के बाद गैंगस्टर लकी पटियाल का खूनी ऐलान; वीडियो वायरल

‘दुश्मनों का साथ दिया, सजा मौत’, प्रीत नागरा मर्डर के बाद गैंगस्टर लकी पटियाल का खूनी ऐलान; वीडियो वायरल

Chandigarh Preet Nagra Murder Case News: चंडीगढ़ में एक बार फिर गैंगवार तेज होती नजर आ रही है. गैंगस्टर लकी पटियाल के गैंग ने बुधवार को प्रीत नागरा नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:02 PM IST
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‘दुश्मनों का साथ दिया, सजा मौत’, प्रीत नागरा मर्डर के बाद गैंगस्टर लकी पटियाल का खूनी ऐलान; वीडियो वायरल

Chandigarh Preet Nagra Murder Case Video: चंडीगढ़ में चरणप्रीत नागरा उर्फ प्रीत नागरा नाम के प्रॉपर्टी डीलर की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. उस पर हमल तब किया गया, जब वह जिम करके बाहर निकल रहा थी. तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे 2 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. हमलावरों के जाने के बाद घायल प्रीत नागरा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गैंगस्टर लकी पटियाल ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है. उसने आरोप लगाया है कि नागरा उसके प्रतिद्वंद्वियों का साथ दे रहा था.

घात लगाए बैठे बदमाशों ने की फायरिंग

पुलिस के मुताबिक चरणप्रीत नागरा मुल्लांपुर गांव का रहने वाला था. वह रोजाना सेक्टर 9 स्थित 'बॉडी ज़ोन' जिम करने जाता था. बुधवार को भी वह नियमित रूप से जिम करने गया. वर्कआउट खत्म करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे वह बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर जाने लगा. तभी, वहां हेलमेट लगाकर घात लगाए बैठे दो युवकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावरों ने उस पर 10 राउंड फायरिंग की. घायल होने के बावजूद, उसने गाड़ी भगाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कई गोलियां लगने की वजह से वह गाड़ी में ही बेहोश हो गया. उसके गाड़ी में गिरते ही बदमाश वहां से भाग निकले.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए. बदमाशों के भागने के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल नागरा को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह घेरकर नागरा को मार रहे हैं.

इस मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर लकी पटियाल ने ली है. उसने आरोप लगाया है कि नागरा उनके प्रतिद्वंद्वियों का साथ दे रहा था. 

कौन है गैंगस्टर लकी पटियाल?

लकी पटियाल उर्फ गौरव पंजाब से जुड़ा एक कुख्यात गैंगस्टर है. वह दविंदर बंबीहा गैंग का सरगना है, जिसके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल नेटवर्क हैं. वह पंजाब पुलिस की ओर से सबसे अधिक वांछित अपराधियों में से एक माना जाता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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