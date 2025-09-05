फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है गैंगस्टरों का नया तरीका! विदेश में ट्रेलर दिखाकर भारत में करते हैं वसूली
फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है गैंगस्टरों का नया तरीका! विदेश में ट्रेलर दिखाकर भारत में करते हैं वसूली

Firing in Portugal: गैंगस्टर अब विदेशों में फायरिंग करके भारत में वसूली कर रहे हैं. दरअसल भारत के कुछ गैंगस्टर विदेश में हुई घटनाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं और फिर इसके आधार पर भारतीय व्यापारियों और अमीर लोगों को डरा रहे हैं. साथ ही उनसे वसूली भी कर रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:12 PM IST
फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है गैंगस्टरों का नया तरीका! विदेश में ट्रेलर दिखाकर भारत में करते हैं वसूली

Gangwar in Pourtgal: आजकल गैंगस्टर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी दहशत फैला रहे हैं. ये विदेशों में फायरिंग की छोटी-मोटी घटनाओं को अंजाम देकर वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत के व्यापारियों और अमीर लोगों को डरा रहे हैं. इसका मकसद विदेशों में डर फैलाकर भारत में रंगदारी वसूलना है. वसूली करने और लोगों के बीच दहशत फैलाने का ये नया तरीका है. इससे ये गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए आसामी से लोगों को डरा सकते हैं. 

पुर्तगाल में हुई घटना की जिम्मेदारी
पुर्तगाल में हुई एक फायरिंग की घटना इसी का एक बड़ा उदाहरण है. जहां मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रणदीप मलिक ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पुर्तगाल के ओडिवेलास लिस्बन में हुई फायरिंग उन्होंने और उनके गैंग ने करवाई है. इस पोस्ट में उन्होंने यह भी धमकी दी है कि जो लोग उनके फोन कॉल को नजरअंदाज करेंगे, उन्हें अगली बार सीधे गोली मारी जाएगी.

विदेश में ट्रेलर से भारत में धमकी
यह घटना सिर्फ पुर्तगाल की नहीं है. इससे पहले कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे और सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं. इन सभी घटनाओं में एक बात साफ है कि गैंगस्टर विदेशों में कुछ सेकंड्स की फायरिंग का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. ये वीडियो असल में एक 'ट्रेलर' होते हैं, जो भारत में बैठे उन लोगों को दिखाए जाते हैं, जिनसे ये गैंगस्टर पैसे वसूलना चाहते हैं. 

इस तरह के 'ट्रेलर' से भारत में दहशत फैलती है और डर के मारे लोग गैंगस्टर को पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं. इन गैंगस्टरों को पत है कि भारत में सीधे फायरिंग करने से पुलिस का दबाव बढ़ता है, इसलिए वे विदेशों में बैठे लोगों को निशाना बनाते हैं. इससे वे कानून की पकड़ से भी बचे रहते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं.

आपसी रंजिश और ताकत का दिखावा
विदेशों में हो रही ये फायरिंग सिर्फ रंगदारी के लिए नहीं है, बल्कि गैंगस्टरों के बीच आपसी रंजिश और अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए भी होती है. वे इन घटनाओं में अपने पूरे गैंग का नाम लेते हैं, जिनमें अंकित भादू, जितेंद्र गोगी ग्रुप, गोल्डी ढिल्लों, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकर, साहिल दुघां हिसार शामिल हैं. ऐसा करके वे यह जताना चाहते हैं कि उनका गैंग कितना बड़ा और खतरनाक है. 

;