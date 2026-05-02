'लाइन पर आ जा वरना मुंबई वाला...', कनाडा में फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कपिल शर्मा को नई धमकी

Firing at Chai Sutta Bar video: कनाडा के सुरे इलाके में कैफे पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो कनाडा की सरे सिटी की 120 स्ट्रीट स्थित ‘चाय सुट्टा बार कैफे’ पर देर रात हुई फायरिंग का है. बताया जा रहा है कि जिस चाय सुट्टा बार कैफे पर गोली चली है, वो कॉमेडियन कपिल शर्मा के 'Kaps Cafe' के बराबर में स्थित है. फायरिंग के बाद फेसबुक पर एक धमकी भरा पोस्ट सामने आया है, जिसमें चाय सुट्टा बार के बाद कपिल शर्मा के कैफे और खुद कपिल को निशाना बनाने की बात कही गई है. जिस शख्स के नाम से पोस्ट वायरल हुई है, वो लॉरेन्स गैंग से जुड़ा हुआ है. लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने शनिवार तड़के कनाडा के एक कैफे में हुई गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली है.

टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू नाम के एक फेसबुक अकाउंट से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी धमकाया है. गैंग ने बगल में स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' के मालिक और कॉमेडियन कपिल शर्मा को चेतावनी दी है कि टाइम बर्बाद न करें और उनकी बात मानें वरना अगला नंबर उनका हो सकता है.

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देख लेंगे!

सोशल मीडिया पर वायरल मेसेज में चाय सुत्ता बार को बंद कराने की चेतावनी दी गई है साथ ही कपिल शर्मा के Kaps Cafe और मुंबई स्थित घर को लेकर भी धमकियां दी गई हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट में इन लोगों ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया तो आगे और बड़ा कदम उठाया जा सकता है.

टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू की पोस्ट में लिखा - 'बार कैफे पर गोली चली है जो की Kaps Cafe के पड़ोस मैं है. हमारा इसको और कॉमेडियन कपिल शर्मा तेरे को दोनों को मैसेज है की लाइन पे आजाओ नहीं ये chai sutta bar तो हम बंद करवाएगे हीं और अगर कपिल अगर तूने हमारा टाइम खराब किया तो यही हाल तेरा करेंगे दुबारा. हमें फालतू मेसेज लगवाकर. हमारा टाइम मत खराब करो अगर इतनी हिम्मत है तो 'NO' का मैसेज लगवादो तुमको पता लग जाएगा की अंजाम क्या होता है. कपिल, अपने पड़ोसियों से सीख ले और देख ले कि हम इसका क्या हाल करते हैं, क्योंकि अगला नंबर फिर तेरा है. अगर तू ऐसे ही हमारा वक्त जाया करता रहा तो अगली बारी Chai Sutta Bar की जगह तेरा Kaps Cafe और तेरा मुंबई वाला घर होगा और अबकी बारी हम किसी की सिफारिश पर नहीं रुकेंगे.

इस पोस्ट के आखिर में जाने-माने गिरोह के सरगनाओं और समूहों से जुड़े कई हैशटैग लगे हैं.