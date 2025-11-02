Advertisement
trendingNow12985324
Hindi Newscrime

'मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मनचाहे पैसे दूंगी', खूबसूरत हसीना से मिले 'दिलकश' ऑफर तो क्या करें आप? पुलिस ने बताया जवाब

Pregnant Job Service Crime News: अगर आपको किसी दिन कोई खूबसूरत हसीना कहीं टकरा जाए और बोले कि 'मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मनचाहे पैसे दूंगी' तो आप क्या करेंगे. निश्चित रूप से आप खुश तो बहुत होंगे लेकिन उतने ही हैरान भी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मनचाहे पैसे दूंगी', खूबसूरत हसीना से मिले 'दिलकश' ऑफर तो क्या करें आप? पुलिस ने बताया जवाब

What is Pregnant Job Service fraud: पुणे में एक सुबह हमेशा की तरह शोरशराबा था. सड़क पर हॉर्न की आवाजें, कॉफी की खुशबू और सोशल मीडिया पर चलते अंगूठे. लेकिन एक ठेकेदार के लिए यह सुबह उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी की शुरुआत बनने वाली थी. उसका नाम था राजेश (बदला हुआ नाम), उम्र 38 साल. काम-धंधा ठीकठाक चल रहा था. परिवार शहर से दूर था. ऐसे में खाली वक्त में सोशल मीडिया उसका साथी बन चुका था.

एक दिन, फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नज़र एक अजीब से विज्ञापन पर पड़ी - 'Looking for a man who can make me pregnant. Big reward guaranteed.' वह जोर से हंसा कि भला ऐसी भी कोई जॉब हो सकती है. फिर जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने विज्ञापन पर क्लिक कर दिया. यही क्लिक उसकी किस्मत का सबसे बड़ा जाल साबित हुआ.

खूबसूरत हसीना से शुरू हुई चैटिंग

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर एक वीडियो आया. जिसमें मासूम चेहरे वाले एक महिला मीठी आवाज में बात कर रही थी. उसने उसने बताया कि वह बच्चा चाहती है लेकिन समाज और परिवार उसे इजाजत नहीं देते. वह बस किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश में है, जो उसकी मदद कर सके. वीडियो देखकर राजेश को लगा कि शायद यह कोई असली मामला है और अपनी मर्दानगी से उस महिला को गर्भवती कर सकता है.

महिला से चैट बढ़ी और धीरे-धीरे वे नजदीक आने लगे. दोनों में नॉन-वेज बातें भी होने लगीं. इसी दौरान उस महिला ने उसे एक एजेंसी का नंबर भेज दिया. वह एजेंसी 'प्ले बॉय सर्विस' या 'प्रेग्नेंट जॉब एजेंसी' दिलाने का दावा करती थी. उधर से एक आदमी ने प्रोफेशनल लहजे में बात की, जैसे कोई रिक्रूटमेंट ऑफिसर हो. उसने कहा कि यह काम पूरी तरह कानूनी और गोपनीय है. राजेश को बताया गया कि अगर वह चुना गया, तो उसे 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा.

'प्रेग्नेंट करने पर मिलेगा बड़ा इनाम'

उसे कहा गया कि 'प्रेग्नेंट जॉब सर्विस' के लिए उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इनमें रजिस्ट्रेशन फीस, मेंबरशिप फीस, मेडिकल टेस्ट फीस, कंफिडेंशियलिटी चार्ज और प्रोसेसिंग फीस शामिल थी. हर भुगतान के बाद उससे कहा गया, 'बस ये आखिरी स्टेप है. इसके बाद उसे महिला को गर्भवती बनाने का मौका मिलेगा. जब वह महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तो इनाम का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा.'

महिला से मिलन की धुन में रम चुका राजेश बेसब्री से मुलाकात का इंतजार कर रहा था. उसके दिमाग में बार-बार महिला की ये आवाज गूंज रही थी कि थोड़ा सहयोग कीजिए, बाकी सब हमारा सिस्टम संभाल लेगा. वह उसकी बातों पर हर बार  विश्वास करता गया. इस दौरान महिला और उसके ठग साथियों ने उससे धीरे-धीरे 11 लाख रुपये अलग-अलग खातों में डलवा लिए. 

फिर अचानक सन्नाटा छा गया.

इसके बाद रोजाना फोन पर चैट करने वाली वह महिला अचानक गायब हो गई. उसका नंबर बंद हो गया और लिंक डिलीट कर दिए गए. राजेश के लिए इंटरनेट अब काले अंधेरे की तरह एकदम स्याह हो गया था. उसे समझ आ गया कि वह ठगी का शिकार बन चुका है. उसे सबसे ज्यादा दुख पैसे गंवाने का नहीं बल्कि भरोसा टूटने का था. उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम दिखने वाली वह महिला इतनी बड़ी ठग हो सकती है. 

जब उसने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, तो खुलासा हुआ कि यह कोई एक गैंग नहीं, बल्कि एक पूरी 'इमोशनल साइबर इंडस्ट्री' है. बिहार के नवादा से शुरू होकर यह जाल अब महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और यूपी तक फैल चुका है. साइबर ठगी से जुड़ा यह अपराध नया नहीं, लेकिन अब इसका तरीका बिल्कुल बदल गया है. पुराने ठग चोरी करते थे, जबकि ये नए ठग भावनाएं चुराते हैं. पहले बैंक डिटेल्स मांगे जाते थे, अब इंसान की इच्छाएं समझकर उनकी पूर्ति के नाम पर ठगा जाता है. 

AI और डिजिटल ट्रिक का कर रहे इस्तेमाल- पुलिस

महाराष्ट्र के पुलिस अफसर चंद्रशेखर सावंत बताते हैं, 'ये ठग AI और डिजिटल ट्रिक का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं. जो वीडियो पीड़ित को भेजे जाते हैं, वो असल में किसी असली व्यक्ति के नहीं होते. कई बार वो AI से बने नकली चेहरे होते हैं. पीड़ित को यकीन दिलाने के लिए फर्जी स्टांप पेपर, नकली एग्रीमेंट और किसी नामी हस्ती के फर्जी साइन भी दिखाए जाते हैं.'

वे बताते हैं कि इन ठगों की असली ताकत लोगों में मौजूद शर्म और डर होता है. वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि कि अधिकतर पीड़ित पुलिस तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि मामला जानने पर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे. यही वजह है कि ये ठग बेहिचक लोगों को लगातार अपना निशाना बनाते आ रहे हैं. 

कैसे काम करता है ठगी का यह जाल?

  • फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या वॉट्सऐप पर ‘सीक्रेट सर्विस’, ‘प्रेग्नेंट जॉब’ या ‘रिलेशनशिप ऑफर’ जैसे विज्ञापन डाले जाते हैं.

  • इसके बाद भावनात्मक वीडियो या तस्वीरें भेजी जाती हैं, जो या तो चोरी की गई होती हैं या AI से बनाई जाती हैं.

  • एजेंसी का रूप लेकर कुछ लोग संपर्क करते हैं और धीरे-धीरे 'कानूनी औपचारिकताओं' के नाम पर पैसे वसूलते हैं.

  • जब ठग को लगता है कि सामने वाला पूरी तरह जाल में फंस गया है, तब सारे नंबर गायब कर दिए जाते हैं.

  • यह नया साइबर गैंग किसी पासवर्ड को नहीं, बल्कि इंसान के दिल को हैक करता है.

साइबर ठगी से बचने के टिप्स

  • मोबाइल पर कोई भी असामान्य ऑफर आए तो उस पर तुरंत शक करें.

  • 'सीक्रेट', 'प्राइवेट', 'गोपनीय, 'स्पेशल इनकम' जैसे शब्द किसी किसी साइबर ठगी का संकेत होते हैं.

  • कभी भी किसी काम के लिए एडवांस भुगतान न करें: असली काम में पहले मेहनत होती है, फिर पैसा मिलता है.

  • वीडियो या चैट पर भरोसा न करें: ये वीडियो AI जनरेटेड या चोरी किए गए हो सकते हैं.

  • शिकायत करने से न डरें. ठगी का शिकार बन जाने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in

  •  पर रिपोर्ट करें.

  • अपनी कोई भी जानकारी किसी को शेयर करने से पहले सोचें. अपनी निजी भावनाएं, फोटो या डॉक्यूमेंट किसी अनजान को कभी न भेजें.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in HindiPregnant Job Service

Trending news

बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट