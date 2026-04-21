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Hindi Newscrimeवेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करूंगी..., ब्वॉयफ्रेंड को घर बुलाया, रस्सी से बांधे हाथ-पैर; केरोसिन छिड़ककर लगा दी आग

'वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करूंगी...', ब्वॉयफ्रेंड को घर बुलाया, रस्सी से बांधे हाथ-पैर; केरोसिन छिड़ककर लगा दी आग

Crime News: शुरुआत में आरोपी महिला ने दावा किया कि वह टॉयलेट के अंदर थी, जब उसने एक तेज धमाका सुना और वह बाहर भागी तो किरण आग की लपटों से घिरा हुआ था. उसने बताया कि शायद उसने खुद को आग लगाई हो.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:35 PM IST
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'वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करूंगी...', ब्वॉयफ्रेंड को घर बुलाया, रस्सी से बांधे हाथ-पैर; केरोसिन छिड़ककर लगा दी आग

Bengaluru Horror: बेंगलुरु से एक खौफनाक मामला सामने आया है. 27 साल की एक महिला ने कथित तौर पर वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल का झांसा देकर अपने ब्वॉयफ्रेंड को बांधा और फिर उस पर केरोसीन छिड़ककर आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि महिला ने पूरी प्लानिंग के साथ ब्वॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया.

यह खौफनाक घटना ब्यादराहल्ली पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आई. पुलिसवालों का कहना है कि आरोपी महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के उससे दूरी बनाने के शक के बाद इस हत्या की साजिश रची थी.

प्रेमी को बुलाया घर, रची खौफनाक साजिश

मरने वाले शख्स का नाम किरण था. उसे उसकी गर्लफ्रेंड प्रेमा ने अपने घर बुलाया था. उस वक्त प्रेमा के घर पर कोई और नहीं था. पुलिस के अनुसार, दोनों एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे और राजाजीनगर के पास एक मोबाइल स्टोर में साथ काम करते थे.

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हालांकि, हाल ही में उनके बीच तनाव पैदा हो गया था और अक्सर झगड़े होने लगे थे, क्योंकि किरण कथित तौर पर प्रेमा से कतराने लगा था. पुलिसकर्मियों को शक है कि इसी बिगड़े हुए रिश्ते ने शायद उस महिला को इस जानलेवा वारदात की योजना बनाने के लिए उकसाया हो.

'वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल का बनाया बहाना'

पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने कथित तौर पर किरण से कहा कि वह एक 'वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल' करना चाहती है. 

इस घटना के तहत, बताया जाता है कि उसने किरण से अपने कुछ कपड़े उतारने को कहा और उसके हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए. उसने दावा किया कि यह रस्म का ही एक हिस्सा है. जब किरण ने पूछा कि रस्सियों को इतनी कसकर क्यों बांधा जा रहा है, तो उसने कथित तौर पर उसे यह कहकर तसल्ली दी कि यह उस तरीके का ही एक हिस्सा है, जैसा उसने अपने मन में सोच रखा था.

पुलिसवालों के मुतबिक, कुछ ही पलों बाद उस महिला ने पीड़ित पर केरोसिन (मिट्टी का तेल) डाला और उसे आग लगा दी. एक चौंकाने वाली बात जिसने जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है, वह यह है कि पुलिस को शक है कि आरोपी महिला ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया होगा. किरण बाइक से प्रेमा के घर आया था और उसके पास सिर्फ एक बैग था. घटनास्थल से  पेट्रोल या केरोसिन का कोई भी डिब्बा बरामद नहीं हुआ. इस बात से यह शक और भी गहरा हो जाता है कि इस अपराध में इस्तेमाल होने वाला तेल उस महिला ने खुद ही कहीं से जुटाया था. 

पुलिस के सामने बोला झूठ

शुरुआत में आरोपी महिला ने दावा किया कि वह टॉयलेट के अंदर थी, जब उसने एक तेज धमाका सुना और वह बाहर भागी तो किरण आग की लपटों से घिरा हुआ था. उसने बताया कि शायद प्रेमी ने ही खुद को आग लगाई हो. हालांकि, पूछताछ के दौरान गोलमोल बयानों और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस को थोड़ा शक हुआ. पुलिस का अब मानना है कि मर्डर एक सोची-समझी साजिश थी.

पुलिस अधिकारियों ने कहा, 'यह हत्या  लड़की ने की है. वे दोनों एक रिश्ते में थे, और उसे लगा कि हाल के दिनों में वह उसे नजरअंदाज कर रहा है. उसने केरोसिन का इस्तेमाल करके उसे आग लगा दी.' महिला फिलहाल हिरासत में है और ब्यादराहल्ली पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है. पुलिस घटनाक्रम को फिर से समझने के लिए डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है, जिसमें संभावित वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं.

पुलिसकर्मियों का मानना ​​है कि आरोपी ने किरण को मारने का फैसला कर लिया था और जान-बूझकर उसे उस समय घर बुलाया जब परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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