दोस्तों को गला काटकर मारा... फोन में मिली सैकड़ों लड़कियों की तस्वीर, गोवा में रशियन निकला सीरियल किलर; पुलिस भी सन्न

Russian Man Killed two women: दोस्ती में लोग क्या से क्या कर जाते हैं. दोस्त वही होता है, जो किसी भी परिस्थिति में साथ खड़ा रहे. लेकिन उस वक्त क्या किया जाए, जब दोस्त ही जान का दुश्मन बन जाए और गला काटकर हत्या कर दे. दरअसल, कुछ ऐसा ही मामला गोवा से सामने आया है. यहां पर एक रूसी नागरिक ने अपनी ही दो दोस्तों की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि वह उधार नहीं चुका सकी थीं. दोनों मृतका भी रूस की ही नागरिक बताई जा रही हैं. इस मामले ने लोगों को हैरान कर दिया है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक शख्स के गुस्से ने दो जिंदगियां समाप्त कर दीं...

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, पूरा मामला गोवा से सामने आया है. यहां पर एक रूसी नागरिक एलेक्सेई लियोनोव ने अपने ही दो महिला दोस्तों की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, दो पीड़ित जिनकी पहचान एलेना वनीवा और एलेना कस्थनोवा के तौर पर हुई है; आरोपी की दोस्त थीं. इनमें से एक फायर डांसर थी और उसने आरोपी के कुछ पैसे और एक फायर क्राउन नहीं लौटाए थे. (फायरक्राउन आम तौर पर रबर का मुकुट होता है, जिसका इस्तेमाल कलाकार करते हैं) इसके अलावा दूसरी महिला ने भी आरोपी से कुछ पैसे लिए थे और वापस नहीं किया था. जिससे नाराज होकर शख्स ने दोनों की हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

गला काटकर उतारा मौत के घाट

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूसी नगरिक एलेक्सेई लियोनोव ने दो अलग-अलग दिनों 14 और 15 जनवरी को इन महिलाओं के कमरे में उनकी गला काटकर हत्या कर दी. माना जा रहा है कि ये हत्याएं सुनियोजित नहीं थीं, बल्कि गुस्से में की गई थीं. एलेक्सेई पहले से ही गुस्से में था और उसने ये कदम उठा लिया. इस प्रकरण में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्या आरोपी नशे में था, जब उसने इस अपराध को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

आरोपी के पास भारत का लॉन्ग टर्म वीजा

सूत्रों ने बताया कि आरोपी के पास भारत का लॉन्ग टर्म वीजा भी था, वह काम करने के लिए देश के कई शहरों में रह चुका है. जानकारी के अनुसार, वह अक्सर गोवा आता-जाता रहता था और पिछले साल दिसंबर में राज्य लौटा था. बताया जाता है कि आरोपी छोटे-मोटे काम करता था और पूरा दिन घूमने में व्यतीत करता था.

क्या सीरियल किलर है आरोपी?

गोवा पुलिस के सूत्रों की मानें, तो आरोपी ने दावा किया है कि उसने और भी पांच लोगों को मारा है. उसने बताया कि उसका झगड़ा जिसके हुआ है उसको मार चुका है और उसने मृतकों के नाम भी बताएं. हालांकि, पुलिस ने जब क्रॉस चेक किया, तो पाया गया कि जिनके नाम उसने बताए थे वे सभी जिंदा निकले. बताया जा रहा है कि रूसी नागरिक मानसिक रूप से बीमार है और वह हमेशा नशे में ही रहता है. गोवा पुलिस को उसके मोबाइल फोन से 100 से अधिक महिलाओं की और दो पुरुषों की तस्वीरें भी मिली हैं.

यह भी पढ़ें: सास को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था मां की मौत पर मिले सख्त सजा