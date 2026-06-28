/केतन को मारने के लिए गूगल पर ढूंढे तरीके, धक्का देने का किया रिहर्सल, पुणे हत्याकांड में हर खुलासा कर रहा है हैरान

Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हैरतअंगेज खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की जांच में पता चला है कि किले के पहाड़ से केतन को अचानक धक्का देकर नहीं मारा गया था बल्कि यह बहुत सोच-समझकर प्लान किया गया मर्डर था. इसके लिए आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल ने गूगल से हत्या के तरीके खोजे. मर्डर से कुछ दिन पहले वे लोहागढ़ किले में गए वहां पर हत्या की रिहर्सल की. इसके साथ ही एआई की मदद से पुलिस पूछताछ में किए जाने वाले सवालों के जवाब की भी प्रैक्टिस की.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों ने आरोपियों ने केतन को मारने के विभिन्न तरीकों के लिए गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया. अंत में उन्होंने लोहागड़ से धक्का देने को सबसे आसान विकल्प माना. उन्होंने लोहागढ़ के विभिन्न स्पॉट्स की जानकारी पहले ही जुटा ली थी, जहां सपर इस प्लान पर अमल किया जा सकता था. इसके बाद उन्होंने केतन अग्रवाल को मारने का पहला प्रयास 14 जून को किया.
इस घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले सिया और चेतन ने किसी दूसरे स्थान पर केतन को किले से धक्का देकर मारने का रिहर्सल किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रिहर्सल में दोनों ने तय कर लिया था कि सिया कहां खड़ी रहेगी, चेतन किस दिशा से आएगा और केतन को घाटी में कैसे धकेला जाएगा. पुलिस इन पहलुओं की जांच कर रही है.
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन अपनी पहचान छिपाने की भरपूर कोशिश की थी. लोहागढ़ जाते समय वह हूडी पहने हुए था और चेहरा ढका था. सिया और केतन के पीछे-पीछे किले की ओर जाते हुए उसने हूडी उतारकर बैग में रख ली. जांचकर्ताओं का मानना है कि वह पहचाने जाने से डरता था क्योंकि केतन ने उसे सिया का करीबी दोस्त मानकर दो बार वीडियो कॉल पर बात की थी.
कथित तौर पर केतन को घाटी में धक्का देने के बाद चेतन ने फिर हूडी पहन ली. इसके बाद अपनी पिछली शक्ल बनाकर वहकिले से नीचे उतर आया. नीचे उतरते समय लोगों से सामान्य बातचीत कर रहा था. वह चाय पीने के लिए रुका और फिर घर लौट गया.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की जांच उन तक पहुंच सकती है. इसलिए दोनों आरोपियो ने एआई की मदद से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब पहले ही तैयार कर लिए थे. उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके यह समझा कि पुलिस क्या सवाल पूछ सकती है और उन्हें क्या जवाब देना है.
जांच में यह भी सामने आया कि घर लौटने के बाद भी सिया और चेतन व्हाट्सएप पर संपर्क में रहे. उन्होंने अपने बीच संपर्क स्थापित करने वाले कई मैसेज डिलीट कर दिए गए. पुलिस फॉरेंसिक विश्लेषण से चैट्स रिकवर करने की कोशिश कर रही है.
मामले की जांच में यह भी पता चला है कि इस साल फरवरी में केतन अग्रवाल के साथ सगाई तय होने के बाद सिया गोयल ने चेतन से दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में फिर संपर्क शुरू कर दिया. पुलिस को शक है कि सिया शादी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी, लेकिन सगाई तोड़ने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी. आखिर दोनों ने केतन को खत्म करने की साजिश बनाना शुरू कर दिया. जिसका अंजाम बेगुनाह केतन को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा.
इस बीच पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई आरोपी चेतन की बाइक बरामद कर ली. घटना के वक्त पहने गए उसके हुडी और हेडफोन को भी जब्त कर लिया गया है. सभी चीजों को जांच के लिए फोरेंसिक विभाग को भेज दिया गया है.