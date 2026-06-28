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केतन को मारने के लिए गूगल पर ढूंढे तरीके, धक्का देने का किया रिहर्सल, पुणे हत्याकांड में हर खुलासा कर रहा है हैरान

Ketan Agarwal Murder Case Update: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर के रोजाना हैरतअंगेज खुलासे हो रहे हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी चेतन और सिया ने केतन को मारने के लिए गूगल पर तरीके ढूंढे थे. इसके साथ ही किले में जाकर केतन को पहाड़ी से धक्का देने का रिहर्सल भी किया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 05:29 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:29 AM IST
केतन को मारने के लिए गूगल पर ढूंढे तरीके, धक्का देने का किया रिहर्सल, पुणे हत्याकांड में हर खुलासा कर रहा है हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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