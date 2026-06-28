/केतन को मारने के लिए गूगल पर ढूंढे तरीके, धक्का देने का किया रिहर्सल, पुणे हत्याकांड में हर खुलासा कर रहा है हैरान

Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हैरतअंगेज खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की जांच में पता चला है कि किले के पहाड़ से केतन को अचानक धक्का देकर नहीं मारा गया था बल्कि यह बहुत सोच-समझकर प्लान किया गया मर्डर था. इसके लिए आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल ने गूगल से हत्या के तरीके खोजे. मर्डर से कुछ दिन पहले वे लोहागढ़ किले में गए वहां पर हत्या की रिहर्सल की. इसके साथ ही एआई की मदद से पुलिस पूछताछ में किए जाने वाले सवालों के जवाब की भी प्रैक्टिस की.