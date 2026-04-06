गुजरात से पकड़ा गया पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग का गुर्गा, ग्रेनेट सप्लाई और हमले की कर रहा था साजिश

Gujarat Crime: गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के वांटेड अपराधी बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की कश्मीरसिंह को बनासकांठा जिले के डीसा से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई गुजरात एटीएस और बनासकांठा एसओजी की संयुक्त टीम ने की. आरोपी लंबे समय से फरार था और पंजाब पुलिस को उसकी तलाश थी.

पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में था बिक्रमजीत सिंह

जानकारी के मुताबिक, आरोपी डीसा में एक ढाबे पर मजदूरी कर रहा था और वहीं छिपकर रह रहा था. पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले जाया गया है. पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने कबूल किया है कि वह पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी आबिद जट्ट के संपर्क में था. वह उनके लिए काम करता था और ग्रेनेड की सप्लाई तथा हमलों की साजिश में शामिल था. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी पंजाब में पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों पर ग्रेनेड हमले की योजना बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. वह स्थानीय युवाओं को गैंग से जोड़ने का काम भी करता था.

भारत में आतंक फैलाने की कर रहा था साजिश

सूत्रों का कहना है कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ है और भारत में आतंक फैलाने की साजिशों में शामिल रहा है. उसके नेटवर्क के जरिए पंजाब में कई हमलों की योजना बनाई जा रही थी.

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इस मामले में अमृतसर के स्पेशल ऑपरेशन सेल में 3 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी. गिरफ्तार आरोपी अमृतसर के नंगल पनुआल का रहने वाला है. गुजरात एटीएस अब आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है. साथ ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है. जांच एजेंसियां इस मामले के हर पहलू को गहराई से खंगाल रही हैं.