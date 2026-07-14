/एंटीक सिक्कों का लालच देकर बुलाया, फिर खींची अश्लील फोटो... व्यापारी से 4.35 लाख की लूट, हनी ट्रैप में फंसाकर किया ब्लैकमेल

Gujarat News: गुजरात के मेहसाणा शहर में पुलिस ने एक खतरनाक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है. एंटीक सिक्के दिलाने के बहाने एक व्यापारी को जाल में फंसाकर उसके अश्लील फोटो खींचे गए और ब्लैकमेल कर उससे 4.35 लाख रुपये की लूट की गई. मेहसाणा शहर ए डिवीजन पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं.
यह घटना 10 जुलाई 2026 की है. शिकायतकर्ता अहमदाबाद से पाटन जा रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर नयनाबेन नाम की महिला का फोन आया. महिला ने उन्हें एंटीक सिक्के दिलाने के बहाने मेहसाणा के बिलाड़ीबाग इलाके में स्थित खुशबू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में बुलाया.
शिकायतकर्ता जब वहां पहुंचे तो फ्लैट में मौजूद आरतीबेन नाम की महिला ने दरवाजा बंद कर दिया. वहां पहले से मौजूद विक्की उर्फ विक्रम और धर्मेश नाम के 2 आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जबरन अंदर ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए, उसके साथ मारपीट की और नयनाबेन के साथ उसके अश्लील फोटो खींच लिए. इसके बाद आरोपियों ने फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी. आरोपियों ने शिकायतकर्ता की जेब से 10 हजार रुपये नकद निकाल लिए और उसके आधार कार्ड व विजिटिंग कार्ड की फोटो भी ले ली. गैंग ने धमकी दी कि अगर 3 लाख रुपये नहीं दिए गए तो ये फोटो उसकी पत्नी और बेटे को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे. इसके अलावा आरोपियों ने शिकायतकर्ता के गले से करीब 2 लाख रुपये की सोने की रुद्राक्ष माला और 1.75 लाख रुपये की सोने की दो अंगूठियां भी जबरन छीन लीं.
आरोपियों ने शिकायतकर्ता के दोस्त से 50 हजार रुपये और लेने के लिए एक आरोपी को पाटन भेजा. इस तरह पूरी गैंग ने कुल 4.35 लाख रुपये का सामान और नकदी जबरन हासिल कर ली और पुलिस को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर मेहसाणा शहर ए डिवीजन पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की. पुलिस ने सूचना के आधार पर विक्रम उर्फ विक्की पटेल और विमलसिंह वाघेला को उचरपी गांव जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 50 हजार रुपये नकद और सोने की 2 अंगूठियां बरामद की गईं, जिसकी कुल कीमत करीब 2.25 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, नयनाबेन, आरतीबेन और धर्मेश पंड्या अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में विक्रम उर्फ विक्की और धर्मेश का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी इसी तरह के हनी ट्रैप मामलों में शामिल रह चुके हैं. डीवाईएसपी मिलाप पटेल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाले फोन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी लालच में आकर अनजान जगह पर जाने से बचें, क्योंकि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है. मेहसाणा पुलिस फरार तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.