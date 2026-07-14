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एंटीक सिक्कों का लालच देकर बुलाया, फिर खींची अश्लील फोटो... व्यापारी से 4.35 लाख की लूट, हनी ट्रैप में फंसाकर किया ब्लैकमेल

Gujarat Crime News: गुजरात में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक समूह ने एंटीक सिक्के दिलाने के बहाने व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और उसकी अश्लील फोटो खींची. मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 14, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:35 PM IST
एंटीक सिक्कों का लालच देकर बुलाया, फिर खींची अश्लील फोटो... व्यापारी से 4.35 लाख की लूट, हनी ट्रैप में फंसाकर किया ब्लैकमेल

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