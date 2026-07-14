/एंटीक सिक्कों का लालच देकर बुलाया, फिर खींची अश्लील फोटो... व्यापारी से 4.35 लाख की लूट, हनी ट्रैप में फंसाकर किया ब्लैकमेल

शिकायतकर्ता जब वहां पहुंचे तो फ्लैट में मौजूद आरतीबेन नाम की महिला ने दरवाजा बंद कर दिया. वहां पहले से मौजूद विक्की उर्फ विक्रम और धर्मेश नाम के 2 आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जबरन अंदर ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए, उसके साथ मारपीट की और नयनाबेन के साथ उसके अश्लील फोटो खींच लिए. इसके बाद आरोपियों ने फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी. आरोपियों ने शिकायतकर्ता की जेब से 10 हजार रुपये नकद निकाल लिए और उसके आधार कार्ड व विजिटिंग कार्ड की फोटो भी ले ली. गैंग ने धमकी दी कि अगर 3 लाख रुपये नहीं दिए गए तो ये फोटो उसकी पत्नी और बेटे को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे. इसके अलावा आरोपियों ने शिकायतकर्ता के गले से करीब 2 लाख रुपये की सोने की रुद्राक्ष माला और 1.75 लाख रुपये की सोने की दो अंगूठियां भी जबरन छीन लीं.