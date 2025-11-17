Advertisement
Hindi News

मानव तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, सरगना को म्यांमार से उठा लाई गुजरात पुलिस

Human trafficking: म्यांमार के केके पार्क में माफिया की तरफ से चलाए जा रहे घोटाला केंद्रों के सरगना को गुजरात के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गुजरात में ये ग्रुप पिछले काफी समय से सक्रिय बताया जा रहा था, जिसके एजेंट युवाओं को नौकरी का लालच देते थे लेकिन अब गुजरात साइबर सेंटर ने उनका भंडाफोड़ कर दिया है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:53 PM IST
Human trafficking racket: गुजरात में एक बड़े मानव तस्करी रैकेट के पर्दाफाश का मामला सामने आया है, जहां साइबर सेंटर ने मानव तस्करी पर बड़ा खुलासा किया है. जिसके बारे में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है. डिप्टी सीएम सांघवी ने म्यांमार के केके पार्क में माफिया की तरफ से चलाए जा रहे घोटाला केंद्रों के सरगना को गुजरात के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गुजरात में ये ग्रुप पिछले काफी समय से सक्रिय बताया जा रहा था, जिसके एजेंट युवाओं को नौकरी का लालच देते थे लेकिन अब गुजरात साइबर सेंटर ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है.

500 से ज्यादा लोगों को भेजा 
ये सरगना भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, मिस्र, कैमरून, बेनिन और ट्यूनीशिया के 500 से ज्यादा लोगों को म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और दुबई में तस्करी करके उन्हें गुलामी में धकेलने के लिए जिम्मेदार है. पूरे मामले की जांच के सरगना ने उसके तरफ से चलाए जाने वाले एक बेहद संगठित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय तस्करी और साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसे 126 से ज्यादा एजेंटों का भी एजेंट भी शामिल है. इनके साथ ही मिलकर ये सरगना मानव तस्करी की घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके बदले मोटी रकम इनको मिलती थी. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने पार की नीचता की हद, 1 लाख शरणार्थियों को कैद कर ले रहा अफगानिस्तान से बदला

पाकिस्तान एजेंट 

गिरफ्तार किया गया सरगना यहीं तक सीमित नहीं था. बल्कि, वो इस तरह की मानव तस्करी करने वाले 30 से ज्यादा पाकिस्तानी संचालकों के साथ लगातार संपर्क में था. इसके अलावा वो साइबर धोखाधड़ी करने वाले शिविरों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले 100 से भी ज्यादा चीनी और विदेशी कंपनियों के नेटवर्क से था. ये खुलासा तब हुआ है जब कुछ समय पहले गुजरात के 41 लोगों को अच्छी नौकरी का लालच देकर इस तस्करी के माध्यम से दूसरे देशों को सौंप दिया गया था. जहां उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी और जबरन काम करवाया जाता था.

