वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डलवाया, बुरी तरह झुलसी महिला, ससुराल वालों पर FIR

Gujarat Crime News: गुजरात में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां के मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका के गेरीटा गांव में एक महिला के साथ घरेलू हिंसा की एक बेहद अमानवीय घटना सामने आई है. यहां 28 साल की 2 बच्चों की मां को उसकी वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यह घिनौना काम उसके पति की बहन ने अपने भाइयों की मदद से किया.

बहू की वफादारी की परीक्षा

घटना 16 सितंबर 2025 की है. महिला की सास उसके कैरेक्टर पर लगातार संदेह जताती थी और उसे आए दिन ताने और गालियां देती रहती थी. FIR के मुताबिक सास और देवरों ने मिलकर महिला की वफादारी की परीक्षा लेने की योजना बनाई. इसके लिए उन्होंने एक बर्तन में तेल गर्म किया और महिला को उसमें हाथ डालने के लिए कहा. जब महिला ने मना किया, तो उसे पीटा गया और जबरन स्टोव की ओर धकेला गया, जिससे उसका हाथ उबलते तेल में चला गया.

उबलते तेल में डाला हाथ

पीड़िता ने बताया कि उसकी चीखें भी अत्याचार नहीं रोक पाईं. इसके बाद सास ने गर्म तेल का बर्तन उठाकर महिला के दाहिने पैर पर भी डाल दिया. पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा,' अगर मैं चिल्लाई तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई.' उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी और उसके पिता घर पहुंचे और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले कई महीनों से उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना बढ़ गई थी.

परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज

विजापुर पुलिस ने सास और देवरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर चोट पहुंचाने, धमकी देने और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने कहा,' हम पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.' बता दें कि भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं.

