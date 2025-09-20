वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डलवाया, बुरी तरह झुलसी महिला, ससुराल वालों पर FIR
वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डलवाया, बुरी तरह झुलसी महिला, ससुराल वालों पर FIR

Crime News: गुजरात के एक परिवार से बेहद अमानवीय घटना सामने आई है. यहां एक महिला से ससुराल के प्रति वफादारी साबित करने के लिए उसका हाथ उबलते तेल में डालने के लिए मजबूर किया गया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 20, 2025, 11:55 AM IST
वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डलवाया, बुरी तरह झुलसी महिला, ससुराल वालों पर FIR

Gujarat Crime News: गुजरात में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां के मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका के गेरीटा गांव में एक महिला के साथ घरेलू हिंसा की एक बेहद अमानवीय घटना सामने आई है. यहां 28 साल की 2 बच्चों की मां को उसकी वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यह घिनौना काम उसके पति की बहन ने अपने भाइयों की मदद से किया. 

बहू की वफादारी की परीक्षा 
घटना 16 सितंबर 2025 की है. महिला की सास उसके कैरेक्टर पर लगातार संदेह जताती थी और उसे आए दिन ताने और गालियां देती रहती थी. FIR के मुताबिक सास और देवरों ने मिलकर महिला की वफादारी की परीक्षा लेने की योजना बनाई. इसके लिए उन्होंने एक बर्तन में तेल गर्म किया और महिला को उसमें हाथ डालने के लिए कहा. जब महिला ने मना किया, तो उसे पीटा गया और जबरन स्टोव की ओर धकेला गया, जिससे उसका हाथ उबलते तेल में चला गया.  

ये भी पढ़ें- पुलिस बनकर 70 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, सीनियर डॉक्टर से ऐंठे 6 लाख रुपए, मरने के बाद भी ठगों ने किया...

उबलते तेल में डाला हाथ 
पीड़िता ने बताया कि उसकी चीखें भी अत्याचार नहीं रोक पाईं. इसके बाद सास ने गर्म तेल का बर्तन उठाकर महिला के दाहिने पैर पर भी डाल दिया. पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा,' अगर मैं चिल्लाई तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई.' उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी और उसके पिता घर पहुंचे और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले कई महीनों से उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना बढ़ गई थी. 

ये भी पढ़ें- लुधियाना में प्रेमिका की हत्या, शादी का झांसा देकर अमेरिका से बुलाया भारत, फिर उतार दिया मौत के घाट

परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज 
विजापुर पुलिस ने सास और देवरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर चोट पहुंचाने, धमकी देने और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने कहा,' हम पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.' बता दें कि भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. 

FAQ

घटना कब और कहां हुई? 
यह घटना 16 सितंबर को गुजरात के मेहसाणा जिले के गेरीटा गांव में हुई. 

पीड़िता के साथ क्या हुआ? 
पीड़िता को वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया गया और विरोध करने पर उसके पैर पर भी गर्म तेल डाला गया. 

आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?  
सास और देवरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है. 

crime news

