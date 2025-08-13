बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते थे पिता, MBBS के लिए NEET पास किया तो कर दी हत्या

Gujarat Crime News: देशभर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का अभियान बड़ी तेजी से चला था. आज जहां बेटियों को पढ़ाने-लिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वहीं गुजरात में एक पिता ने NEET पास करने पर अपनी बेटी की हत्या कर दी. बता दें कि NEET का एंट्रेंस क्लियर करने के लिए हर साल लाखों बच्चे कड़ी मेहनत के लिए पढ़ते हैं. इसके बाद ही उन्हें अच्छे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है.

दूध में नशीला पदार्थ मिलाया

गुजरात के बनासकांठा की रहने वाली 18 साल की चंद्रिका चौधरी ने NEET प्रवेश परीक्षा में 478 अंक हासिल किए थे, जिससे वह सरकारी मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के लिए क्वालीफाई कर गई थी. वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और आजादी से जीना चाहती थी, हालांकि उसके किसान पिता और चाचा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था. उन्होंने चंद्रिका को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और 25 जून 2025 को दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.

बेटी को नहीं पढ़ाना चाहता था परिवार

पुलिस के मुताबिक चंद्रिका के चाचा शिवराम ने गांव के लोगों को बताया कि चंद्रिका को हार्ट अटैक आ गया था. शिवराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मृतका के पिता सेंधा का अभी पता नहीं चल पाया है. चंद्रिका के साथी हरेश चौधरी ने बताया कि चंद्रिका के चाचा शिवराम कई कॉलोजों में गए थे. उन्होंने वहां लड़के-लड़कियों को एकसाथ पढ़ाई करते देखा था. उन्होंने उसके पिता से कहा कि वे अपनी बेटी को वहां न भेजें क्योंकि वह किसी लड़के से प्यार कर बैठेगी और शादी कर लेगी. उन्होंने चंद्रिका का फोन छीन लिया और सोशल मीडिया से दूर कर उसे केवल घर का काम करने के लिए कहा.

हार्ट अटैक को बताया मौत का कारण

चंद्रिका की हत्या गुजरात हाई कोर्ट की ओर से हरेश द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई से कुछ दिन पहले की गई थी, जिसमें उसके प्रीप्लैंड हत्या का पर्दाफाश हुआ. वह पहली बार इस साल फरवरी में हरेश से मिली थी. पुलिस के मुताबिक चंद्रिका के परिवारवालों ने जल्दबाजी में उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया और बिना पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया. FIR के मुताबिक चंद्रिका के पिता ने उसे दूध का गिलास देने से पहले कहा था,'दूध पी लो और अच्छी तरह आराम करो, अच्छी नींद लो.' हरेश के मुताबिक चंद्रिका की हत्या से ठीक 2 हफ्ते पहले दोनों ने लिव इन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे. हरेश ने कहा,' वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी. हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे. हम बस शांति से रहना चाहते थे.'

FAQ

ऑनर किलिंग क्या है?

ऑनर किलिंग एक ऐसी समस्या है, जिसमें परिवार अपनी इज्जत या सम्मान के लिए अपहत्या करता है.

चंद्रिका की हत्या कैसे हुई?

चंद्रिका को उसके पिता और चाचा ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.