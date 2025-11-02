पूर्व प्रेमिका के पति पर किया चाकू से हमला, लगे 70 टांके, FIR दर्ज

Gujarat Crime News: गुजरात के हिम्मतनगर में 25 साल की महिला ने अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ अपने पति पर चाकू से हमला करने का मामला दर्ज किया. घटना जगतपुर पुल के पास वाले इलाके की है. यह घटना जगतपुर ब्रिज के पास सनराइज होम्स फ्लैट के पास घटित हुई. इस दौरान कपल नए फ्लैच की तलाश में एक बिल्डर से मिलने जा रहे थे. महिला ने FIR में कहा,' वह अचानक हमारी कार में आया और मेरे पति के बाएं हाथ, गर्दन के पास और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से हमला कर दिया.'

पति पर किया चाकू से हमला

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का पति एक निर्माण कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता था. आरोपी ने पति के शरीर पर काफी देर तक चाकू से हमला किया. महिला ने भी बीचबचाव की कोशिश की. इस दौरान उसे भी मामूली चोटें आईं. महिला ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आस-पास के लोगों का ध्यान उस तरफ गया और हमलावर मौके से फरार हो गया.

पूर्व प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज

घायल पति को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे लगभग 70 टांके लगे. पीड़ित को बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उसके खिलाफ खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि इससे पहले एक अन्य मामले में गुजरात में 15 साल के एक लड़के ने अपने भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया.

किशोर ने की बड़े भाई की हत्या

15 साल के आरोपी किशोर ने गुस्से में आकर पहले अपने बड़े भाई की हत्या की और फिर इसके बाद अपनी 6 महीने की गर्भवती भाभी का रेप किया. इसके बाद उसने दोनों के शवों को 5 फीट के एक गड्ढे के नीचे दबा दिया. इसमें आरोपी की मां ने उसकी मदद की. पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और गर्भवती महिला की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.