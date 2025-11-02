Advertisement
पूर्व प्रेमिका के पति पर किया चाकू से हमला, लगे 70 टांके, FIR दर्ज

Man Stabs Ex Lover's Husband: गुजरात में एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति पर चाकू से जानलेवा हमला किया. हमले को लेकर महिला ने पूर्व प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 02, 2025, 02:24 PM IST
Gujarat Crime News: गुजरात के हिम्मतनगर में 25 साल की महिला ने अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ अपने पति पर चाकू से हमला करने का मामला दर्ज किया. घटना जगतपुर पुल के पास वाले इलाके की है. यह घटना जगतपुर ब्रिज के पास सनराइज होम्स फ्लैट के पास घटित हुई. इस दौरान कपल नए फ्लैच की तलाश में एक बिल्डर से मिलने जा रहे थे. महिला ने FIR में कहा,' वह अचानक हमारी कार में आया और मेरे पति के बाएं हाथ, गर्दन के पास और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से हमला कर दिया.' 

पति पर किया चाकू से हमला 

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का पति एक निर्माण कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता था. आरोपी ने पति के शरीर पर काफी देर तक चाकू से हमला किया. महिला ने भी बीचबचाव की कोशिश की. इस दौरान उसे भी मामूली चोटें आईं. महिला ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आस-पास के लोगों का ध्यान उस तरफ गया और हमलावर मौके से फरार हो गया. 

ये भी पढ़ें- 15 साल के लड़के ने पहले भाई को उतारा मौत के घाट, फिर गर्भवती भाभी संग दुष्कर्म कर की हत्या; रोंगटे खड़े कर देगी घटना   

पूर्व प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज 

घायल पति को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे लगभग 70 टांके लगे. पीड़ित को बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उसके खिलाफ खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि इससे पहले एक अन्य मामले में गुजरात में 15 साल के एक लड़के ने अपने भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया. 

ये भी पढ़ें- क्राइम सीन बना ऑफिस! 'लाइट बंद करने' की छोटी बात पर हत्या, डंबल से साथी को उतारा मौत के घाट

किशोर ने की बड़े भाई की हत्या 

15 साल के आरोपी किशोर ने गुस्से में आकर पहले अपने बड़े भाई की हत्या की और फिर इसके बाद अपनी 6 महीने की गर्भवती भाभी का रेप किया. इसके बाद उसने दोनों के शवों को 5 फीट के एक गड्ढे के नीचे दबा दिया. इसमें आरोपी की मां ने उसकी मदद की. पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और गर्भवती महिला की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

crime news

Trending news

