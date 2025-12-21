Advertisement
trendingNow13048478
Hindi Newscrimeखड़े होकर देख रही थी पिता की हत्या... प्रेमी के साथ मिलकर बनाया प्लान; तीसरी कोशिश में मिली कामयाबी

खड़े होकर देख रही थी पिता की हत्या... प्रेमी के साथ मिलकर बनाया प्लान; तीसरी कोशिश में मिली कामयाबी

Padra father murdered daughters lover: गुजरात के पाडरा में 17 वर्षीय बेटी और उसके प्रेमी ने पिता की नींद की गोलियों और चाकू से हत्या की योजना बनाई और 18 दिसंबर को अंजाम दिया. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खड़े होकर देख रही थी पिता की हत्या... प्रेमी के साथ मिलकर बनाया प्लान; तीसरी कोशिश में मिली कामयाबी

Padra father murdered daughters lover: गुजरात के पाडरा गांव में 45 वर्षीय शना चावड़ा की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उनके अपनी 17 वर्षीय बेटी और उसके प्रेमी पर आरोप है. पुलिस ने बताया कि बेटी ने अपने माता-पिता को नींद की गोलियों से नशे में करने की तीन कोशिशें की थी. पहली दो कोशिशें 16 और 17 दिसंबर को विफल रहीं. आखिरकार 18 दिसंबर की रात यह योजना सफल हुई.

पिता को मरते हुए देखती रही लड़की 
पुलिस के अनुसार, बेटी ने अपने माता-पिता की नींद की गोलियों से हालत बिगाड़ दी और फिर अपने प्रेमी रंजीत वाघेला को बुलाया. वाघेला ने शना चावड़ा को घर में कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के समय लड़की कमरे में बंद थी और उसने खिड़की से पिता को मरते हुए देखा. वाघेला पहले से ही एक पीओसीएसओ मामले में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर था, जो उसकी नाबालिग प्रेमिका से जुड़े मामले में दर्ज था.

दो बार पहले भी की थी कोशिश
हत्या के पीछे का कारण प्रेम संबंध और पिता का विरोध था. पुलिस के मुताबिक, शना चावड़ा अपने परिवार की महिलाओं को रात में कमरे में बंद करके सोते थे और प्रेम संबंध के खिलाफ थे. इसके अलावा, उनकी बड़ी बेटी भी उनके विरोध के बावजूद शादी कर चुकी थी. पहली दो बार लड़की ने नींद की गोलियों से पिता को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन मां ने पानी का स्वाद अजीब पाया और पीने से इंकार कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

खाने में मिलाईं नींद की गोलियां
तीसरी कोशिश में लड़की ने दोनों माता-पिता के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं. इसके बाद उसने वाघेला को बुलाया, वाघेला अपने दोस्त भव्या वासवा के साथ आया और शना चावड़ा की हत्या कर दी. हत्या के समय मां सो रही थी और बेटी कमरे में बंद थी. पुलिस ने वाघेला और वासवा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में नींद की गोलियों की बड़ी मात्रा कैसे प्राप्त की गई, इसकी भी जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम, धमकी और हत्या की साजिश का मिश्रण है. जांच में यह भी सामने आया कि बेटी खुद भी पिता की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थी. पूरे मामले ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी मचा दी है और यह घटना परिवार और समाज के लिए गंभीर चेतावनी बन गई है.

ये भी पढ़ें: 15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना 'सीक्रेट सेल', भारत अलर्ट

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

daughter plot fathers murder

Trending news

'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!