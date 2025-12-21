खड़े होकर देख रही थी पिता की हत्या... प्रेमी के साथ मिलकर बनाया प्लान; तीसरी कोशिश में मिली कामयाबी

Padra father murdered daughters lover: गुजरात के पाडरा गांव में 45 वर्षीय शना चावड़ा की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उनके अपनी 17 वर्षीय बेटी और उसके प्रेमी पर आरोप है. पुलिस ने बताया कि बेटी ने अपने माता-पिता को नींद की गोलियों से नशे में करने की तीन कोशिशें की थी. पहली दो कोशिशें 16 और 17 दिसंबर को विफल रहीं. आखिरकार 18 दिसंबर की रात यह योजना सफल हुई.

पिता को मरते हुए देखती रही लड़की

पुलिस के अनुसार, बेटी ने अपने माता-पिता की नींद की गोलियों से हालत बिगाड़ दी और फिर अपने प्रेमी रंजीत वाघेला को बुलाया. वाघेला ने शना चावड़ा को घर में कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के समय लड़की कमरे में बंद थी और उसने खिड़की से पिता को मरते हुए देखा. वाघेला पहले से ही एक पीओसीएसओ मामले में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर था, जो उसकी नाबालिग प्रेमिका से जुड़े मामले में दर्ज था.

दो बार पहले भी की थी कोशिश

हत्या के पीछे का कारण प्रेम संबंध और पिता का विरोध था. पुलिस के मुताबिक, शना चावड़ा अपने परिवार की महिलाओं को रात में कमरे में बंद करके सोते थे और प्रेम संबंध के खिलाफ थे. इसके अलावा, उनकी बड़ी बेटी भी उनके विरोध के बावजूद शादी कर चुकी थी. पहली दो बार लड़की ने नींद की गोलियों से पिता को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन मां ने पानी का स्वाद अजीब पाया और पीने से इंकार कर दिया था.

खाने में मिलाईं नींद की गोलियां

तीसरी कोशिश में लड़की ने दोनों माता-पिता के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं. इसके बाद उसने वाघेला को बुलाया, वाघेला अपने दोस्त भव्या वासवा के साथ आया और शना चावड़ा की हत्या कर दी. हत्या के समय मां सो रही थी और बेटी कमरे में बंद थी. पुलिस ने वाघेला और वासवा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में नींद की गोलियों की बड़ी मात्रा कैसे प्राप्त की गई, इसकी भी जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम, धमकी और हत्या की साजिश का मिश्रण है. जांच में यह भी सामने आया कि बेटी खुद भी पिता की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थी. पूरे मामले ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी मचा दी है और यह घटना परिवार और समाज के लिए गंभीर चेतावनी बन गई है.

