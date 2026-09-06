/VIDEO: लिव-इन पार्टनर की सरेआम बस स्टैंड पर की थी हत्या, गुजरात पुलिस ने उसी जगह आरोपी फैजल को सिखाया सबक

इससे उसके सिर में चोट आई. इसके बाद फैजल ने लात घूंसों से उसके सिर, गर्दन और छाती पर लगातार वार किए. रवि ने बीच-बीच में बचाने की कोशिश की लेकिन फैजल ने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया. फैजल ने अपनी हथेली और घूंसे से काजल की गर्दन में कई वार किए. साथ ही उसे उठाकर बार-बार सिर के बल जमीन पर पटका. जिससे वह बुरी तरह अचेत हो गई. अगले दिन 4 सितंबर को अस्पताल में उसकी मौत हो गई.