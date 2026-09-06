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VIDEO: लिव-इन पार्टनर की सरेआम बस स्टैंड पर की थी हत्या, गुजरात पुलिस ने उसी जगह आरोपी फैजल को सिखाया सबक

Kajalben Baraiya murder case update: गुजरात में सरेआम बस स्टैंड पर अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने वाले फैजल खान को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया. पुलिस आरोपी को उसी जगह लेकर गई, जहां उसने अपराध किया था. इसके बाद उसे कानून का पाठ पढ़ाया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 06, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:04 AM IST
VIDEO: लिव-इन पार्टनर की सरेआम बस स्टैंड पर की थी हत्या, गुजरात पुलिस ने उसी जगह आरोपी फैजल को सिखाया सबक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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