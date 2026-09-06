/VIDEO: लिव-इन पार्टनर की सरेआम बस स्टैंड पर की थी हत्या, गुजरात पुलिस ने उसी जगह आरोपी फैजल को सिखाया सबक

Kajalben Baraiya murder case news: गुजरात में अपनी लिव इन पार्टनर काजलबेन बरैया (40 वर्ष) की बस स्टैंड पर सबसे सामने पीट-पीटकर हत्या कर देने वाले दरिंदे फैजल खान उर्फ खटकी लखानी (20 वर्ष) को भावनगर पुलिस ने जबरदस्त सबक सिखाया. आरोपी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसे उसी बस स्टैंड पर लेकर गई, जहां उसने काजल को मारा था. वहां पर पुलिस ने लाठियों से उसकी मरम्मत कर उसकी करनी का इनाम दिया.
पुलिस के मुताबिक, फैजल खान और काजलबेन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. फैजन खान खान पर कई केस दर्ज थे. वह एक मामले में जेल गया था. उसे काजलबेन और रवि ने जेल से छुड़ाया था. फैजल को शक था कि काजल और रवि के बीच में कोई संबंध हैं. वे तीनों 3 सितंबर को बस स्टैंड पर मौजूद थे. उसी दौरान पहले कहासुनी शुरू हुई. इसके बाद फैजल ने अचानक काजलबेन को उठाकर जमीन पर पटक दिया.
इससे उसके सिर में चोट आई. इसके बाद फैजल ने लात घूंसों से उसके सिर, गर्दन और छाती पर लगातार वार किए. रवि ने बीच-बीच में बचाने की कोशिश की लेकिन फैजल ने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया. फैजल ने अपनी हथेली और घूंसे से काजल की गर्दन में कई वार किए. साथ ही उसे उठाकर बार-बार सिर के बल जमीन पर पटका. जिससे वह बुरी तरह अचेत हो गई. अगले दिन 4 सितंबर को अस्पताल में उसकी मौत हो गई.
फैजल की यह बेरहमी बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. हैरानी की बात ये रही कि जब फैजल यह दरिंदगी कर रहा था, तब वहां पर दर्जनों लोग मौजूद थे. लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की.
Faizal brutally beat Kajalben Baraiya to death at Bhavnagar ST Bus Stand, Gujarat
Faizal and Kajalben had been in a relationship for some time
Faizal was in jail for his criminal activities
Reportedly, Kajalben, with the help of Ravi, bailed Faizal out
But Faizal suspected… pic.twitter.com/lk3ZYVAfcA
— Tushar ॐ♫₹ (@Tushar_KN) September 5, 2026
काजलबेन की मां की शिकायत पर पुलिस ने फैजल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. जांच में पता चला कि फैजल के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. बाद में दबिश डालकर पुलिस ने दरिंदे फैजल को गिरफ्तार कर लिया. अरेस्टिंग के बाद पुलिस घटनाक्रम का रीक्रिएशन करने के लिए फैजल को उसी जगह ले गई, जहां पर उसने बर्बरता की थी. ऐसा करके पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह विवाद कैसे बढ़ा.
आरोप है कि रीक्रिएशन के दौरान फैजल ने भागने की कोशिश की. जिस पर पुलिसकर्मियों ने सबके सामने जमकर सबक सिखाया. दरिंदे फैजल को सबक सिखाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो फुटेज में कई पुलिसकर्मी और अन्य लोग आरोपी को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने रस्सियों में जकड़े फैजल को चौक पर घुमाया और बस स्टैंड पर उसी जगह लेकर जमकर पीटा, जहां पर उसने हत्या की थी.
आरोपी को सबक सिखाने का वीडियो वायरल होने पर कुछ लोग उसके मानवाधिकार का सवाल उठाते हुए आलोचना कर रहे हैं. वहीं अधिकतर लोग पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है.