पॉर्न दिखाया, चीखें दबाने के लिए टीवी का वॉल्यूम किया तेज, पिता ने सालों किया रेप; बेटी की आपबीती सुनकर फट जाएगा कलेजा!

Father raped daughter: राजकोट में रिश्तों को शर्मसार करने का मामसा सामने आया है, जहां एक कलियुगी पिता ने अपनी ही बेटी का कई सालों तक बलात्कार किया. हैवान बने इस पिता ने सालों तक अपनी ही बेटी का सोषण किया और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए जो कुछ किया उसे जानकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा फट जाएगा. दर्द और सिसकियों में लिपटी ये कहानी गुजरात के राजकोट की एक लड़की की है जिसने धरती पर जीते जी नर्क से भी बदतर जिंदगी झेली और उसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसे जन्म देने वाला पिता था.

पीड़िता ने तोड़ी चुप्पी

इस पीड़िता ने रो-रोकर अपनी आपबीती सुनाई. उसकी कहानी जिसने भी सुनी उसका दिमाग सन्न रह गया. कैसे एक नाबालिग लड़की का उसके पिता ने तब यौन शोषण किया जब उसकी मां को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का पता चला.