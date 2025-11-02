15 साल के लड़के ने पहले भाई को उतारा मौत के घाट, फिर गर्भवती भाभी संग दुष्कर्म कर की हत्या; रोंगटे खड़े कर देगी घटना

Gujarat Crime News: गुजरात में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 15 साल के एक लड़के ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने बड़े भाई को पीट-पीटकर मार डाला और फिर अपनी गर्भवती भाभी का रेप किया. इसके बाद आरोपी किशोर ने अपनी भाभी को भी जिंदा मार डाला. बताया जा रहा है कि लड़के ने इस घटना को जूनागढ़ शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में अंजाम दिया. उसका परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है.

गुस्से में आकर की भाई की हत्या

इस आपराधिक घटना को 16 अक्टूबर 2025 को अंजाम दिया गया था. हत्या का खुलासा तब हुआ जब बिहार रहने वाले मृत महिला के परिवार ने विसावदर पुलिस से कॉन्टैक्ट किया. जांच में पता चला है कि आरोपी किशोर एक डेयरी में काम करता था अपने बड़े भाई को लेकर काफी गुस्से में था. वह उसे खूब मारता-पीटता था और उसके कमाए हुए पैसे छीन लेता था. पुलिस के साथ पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपने भाई के सिर पर रॉड से तब तक वार किया, जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई.

भाभी के साथ किया दुष्कर्म

आरोपी की भाभी ने जब पति की हत्या करते हुए उसका यह रूप देखा तो वह सहम गई और उससे अपनी जान बख्श देने की गुहार लगाने लगी. इसपर लड़के ने कहा कि अगर वह उसके संबंध बनाती है तो वह उसे छोड़ देगा. इसके बाद आरोपी ने अपनी 6 माह की गर्भवती भाभी के साथ दुष्कर्म किया, हालांकि किशोर को लगा कि वह उसका भेद खोल देगी, तो उसने अपने घुटने से भाभी के पेट पर वार किया. वार इतना बेरहम था कि महिला के पेट से भ्रूण निकल गया. इसके बाद आरोपी ने भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी.

कैसे हुआ पर्दाफाश?

घटना को लेकर आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने लाशों को गड्ढे में दबाने के लिए बेटे की मदद की थी. पुलिस ने जब लाशों को गड्ढे से निकाला तो दोनों के शरीर में कपड़े नहीं थे और और भ्रूण भी गर्भाशय से निकला हुआ था. पुलिस के मुताबिक जब आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था उस वक्त उसकी मां भी वहां मौजूद थी. दुष्कर्म को लेकर पुलिस महिला की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला के मायकेवालों ने उसकी सास से संपर्क किया तो उसने बहू की मौत होने की बात कही, हालांकि उसने बार-बार परिवार को उसकी तस्वीर दिखाने के लिए आनाकानी की. इसके बाद मायकेवालों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ.