प्रेमी को पाने के लिए पति को लगाया ठिकाने, आधी रात गला दबाकर की हत्या, गुजरात में खौफनाक हत्याकांड

Gujarat Crime News: सोनम और मुस्कान रस्तोगी के हत्याकांड का मामला अभी सही से ठंडा नहीं हुआ कि एक और रूह को कंपा देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. बता दें कि गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसे जमीन में दफन कर दिया. पुलिस के कब्र खोदकर पोस्टमार्टम करने पर पूरे कांड का भंडाफोड़ हुआ.
जानकारी के मुताबिक 25 साल की गुल बानू ने प्रेमी तौसीफ के साथ मिलकर अपने पति इरशाद वंजारा की हत्या की साजिश रची. इसके लिए उसने सबसे पहले 18 नवंबर2 2025 की रात अपने पति को नींद की दवाई खिलाई और फिर देर रात 12-1 बजे के बीच नींद में ही उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. गुल बानु ने परिवार को पति की नेचुरल डेथ बताकर उसे दफना दिया. मृत के बड़े भाई ने पुलिस को बताया कि इरशाद की मौत रात डेढ़ बजे हो गई थी, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी लगभग 3 बजे मिली, जिससे उन्हें शक शुरु हुआ.
पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी के फोन में मिली कॉल डीटेल्स से हत्याकांड का खुलासा हुआ. इसके मुताबिक गुल दिन में कई बार तौसीफ के साथ बातचीत करती थी. परिवार ने इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकलवाया. पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि इरशाद की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, जिसके बाद गुल बानो और तौसीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरु हुई. फिलहाल पुलिस ने गुल बानों को गिरफ्तार कर लिया है और तौसाफ समेत मामा नाम का एक शख्स फरार चल रहा है.
गुल बानु ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह तकरीबन 1 साल पहले यूपी के तौसीफ के साथ रिलेशनशिप में आई थी. शुरुआत में दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन फिर उन्होंने इरशाद को मारने का फैसला किया. इसके लिए तीनों लगभग 3 महीनों से प्लानिंग कर रहे थे. तौसीफ और मामा ने पहले अपने हाथों से इरशाद का गला घोंटा, लेकिन फिर गुल बानो ने उन्हें अपना दुपट्टा दिया. इरशाद ने बचने के लिए काफी संघर्ष किया और शोर मचाया, लेकिन वह बच नहीं पाया. गुल बानो ने बच्चों के जागने के डर से अपना दुपट्टा आरोपियों को दिया था.