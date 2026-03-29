भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालिकन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह

गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां रिश्तों और भरोसे की आड़ में एक महिला ने ही दूसरी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी रेखा राठौड़ ने पहले शांति बेन आकेडीवाला का विश्वास जीता और उनके करीब पहुंची. लेकिन इस भरोसे के पीछे उसका इरादा बेहद खौफनाक था. सोना-चांदी के गहनों और नकदी के लालच में उसने मौका मिलते ही शांति बेन की निर्मम हत्या कर दी.

घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं, वहीं समाज में इस वारदात को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है. पालनपुर तालुका के आकेडी गांव की मूल निवासी शांति बेन आकेडीवाला इन दिनों शहर की चाणक्यपुरी सोसायटी में रह रही थीं. उनके घर से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि रेखा राठौड़ नाम की महिला पिछले करीब पंद्रह सालों से इस परिवार के संपर्क में थी.

घर की पूरी जिम्मेदारियां निभाती थी रेखा

रेखा सिर्फ घर के सामान्य कामकाज ही नहीं, बल्कि खाना बनाने जैसी जिम्मेदारियां भी संभालती थी. धीरे-धीरे उसका इस परिवार के साथ जुड़ाव और गहरा होता गया. खास बात यह है कि रेखा राठौड़ हनुमान टेकरी इलाके में फर्नीचर के कारोबार से भी जुड़ी हुई थी, जिससे उसके और परिवार के बीच लगातार संपर्क बना रहा और रिश्ते मजबूत होते चले गए.

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जरूरत के समय रेखा ने की थी शांति की मदद

करीब एक साल पहले की बात है, जब शांति बेन ने जरूरत के समय रेखा राठौड़ की मदद की थी. उन्होंने भरोसे के साथ अपने सोना-चांदी के गहने और कुछ नकद रकम रेखा को दे दी थी. लेकिन वक्त गुजरने के साथ शांति बेन ने अपनी दी हुई रकम और गहनों को वापस मांगना शुरू किया, जो धीरे-धीरे रेखा के लिए दबाव और परेशानी का कारण बन गया.

रेखा ने 3 साथियों के साथ मिलकर की हत्या

22 मार्च की रात, करीब 8 बजे, शांति बेन रेखा की फर्नीचर दुकान पर पहुंचीं. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वहां उनके खिलाफ पहले से ही एक खौफनाक साजिश तैयार की जा चुकी है. जैसे ही वे दुकान पर पहुंचीं, रेखा राठौड़ और उसके तीन साथियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया. यह हमला इतना बेरहम था कि शांति बेन की मौके पर ही मौत हो गई.

शव को बोरे में भरकर नाले में फेंका

हत्या के बाद आरोपियों ने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की. उन्होंने शांति बेन के शव को एक बोरे में भरा और उसे एक सुनसान नाले में फेंक दिया, ताकि किसी को शक न हो और सबूत मिट जाएं. लेकिन इस साजिश की सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी. शिकायत मिलते ही पालनपुर शहर पश्चिम पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बिना देरी किए तेज कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रेखा राठौड़ समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया. वहीं, इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

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