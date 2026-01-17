7 साल की मासूम के साथ 'निर्भया' वाली हैवानियत; कोर्ट ने 43 दिन में सुनाया मौत का फरमान

Aktot POCSO Case: गुजरात के राजकोट जिले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है. राजकोट की स्पेशल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपराधी रेमसींग डूडवा को फांसी की सजा सुनाई है. इस अपराधी ने कानपर गांव में एक 7 साल की छोटी बच्ची के साथ वैसी ही दरिंदगी की थी जैसी दिल्ली के निर्भया कांड में हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने तेजी से काम करते हुए घटना का 43 दिनों के अंदर फैसला सुना दिया. इस फैसले ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि बेटियों के साथ बुरा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

क्या थी पूरी घटना?

4 दिसंबर 2025 को गुजरात के कानपर में हुई यह ऐसी घटना थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना वह सहम गया. खेत में काम करने वाले मजदूर की 7 साल की बच्ची बाहर खेल रही थी तभी अपराधी रेमसींग डूडवा उसे बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया. वहीं उसने बच्ची के साथ गलत काम और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बच्ची के गुप्तांग (प्राइवेट पार्ट) में लोहे की रॉड डाल दी.

निर्भया केस से की गई तुलना

वह बच्ची को खून से लथपथ हालत में छोड़कर भाग गया. बच्ची दर्द से तड़पती रही लेकिन उस दरिंदे को उस पर जरा भी तरस नहीं आया. इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड की गई क्योंकि अपराधी ने वैसी ही क्रूरता दिखाई थी. यहीं वजह है कि पुलिस और कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरत से लिए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी.

पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर

घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने एक्शन में आते हुए 4 दिनों के अंदर ही 8 दिसंबर को आरोपी को खोज निकाला. पुलिस जब अपराधी को पकड़ने गई तो उसने भागने की कोशिश की तो उसे रोकने के लिए पुलिस ने रेमसींग डूडवा के पैर में गोली मार दी. पुलिस ने मामले को इतना मजबूत बनाया कि मजह 11 दिनों के अंदर कोर्ट में सारे सबूतों से साथ चार्जशीट जमा कर दी.

कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

राजकोट की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीर माना. जज ने साफ कहा कि 6 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी और क्रूरता की गई वह किसी भी हाल में माफी के लायक नहीं है. अदालत ने तेजी दिखाते हुए 43 दिनों में सुनवाई के बाद अपराधी रेमसींग को फांसी की सजा सुनाई.

सरकार का कड़ा संदेश

इस फैसले के जरिए गुजरात सरकार और प्रशासन ने बहुत कड़ा संदेश दिया कि अगर बेटियों को छुआ तो मौत निश्चित है. गुजरात में पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां अपराधियों को 100 दिनों के अंदर सजा मिली है. लेकिन राजकोट के इस मामले में मात्र 43 दिनों के अंदर आया फैसला साबित करता है कि पुलिस और अदालतें अब तेजी से काम कर रहे हैं.