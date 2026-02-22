हैवान बना लिव-इन पार्टनर? चाकू से लगाए कट, सैनिटाइजर से निजी अंग जलाए; मां ने सुनाई दरिंदगी की दास्तां

Tripura Girl Rape Case News: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही त्रिपुरा की एक लड़की (19 वर्ष) के साथ गुरुग्राम में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं. पीड़िता की मां का आरोप है कि एनसीआर में पढ़ने आई उनकी बेटी को एक लड़के ने प्यार के नाम पर अपने झांसे में लिया. इसके बाद वह लिव-इन में रहकर उसकी बेटी का यौन शोषण करने लगा. पिछले तीन दिनों से वह उसकी बेटी को पीटने के साथ चाकू से कई जगह कट भी लगा रहा था. उसने बेटी के निजी अंगों पर हैंड सैनिटाइजर डालकर आग भी लगा दी. जिसके बाद अब उसकी हालत गंभीर है और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

'शादी का झांसा देकर बेटी के साथ किया रेप'

मीडिया से बात करते हुए पीड़िता की मां ने इस दहला देने वाली घटना का विस्तार से वर्णन किया. मां ने बताया, 'मेरी बेटी बायो-टेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए 3 साल पहले गुरुग्राम आई थी. ऑनलाइन ऐप्स के जरिए उसकी दोस्ती शिवम (आरोपी) से हुई. शादी का झांसा देकर वह गुरुग्राम के सेक्टर 69 में किराये का कमरा लेकर उसकी बेटी के साथ रहने लगा. इस दौरान शिवम ने मेरी बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया.'

#WATCH | Delhi: On the Tripura girl assaulted in Gurugram, mother of the victim, says, "On 16th February at 10 PM, my daughter called me and said- "I don't have time, I will be killed... A man named Shivam has been assaulting me for the last 3 days. He hit me and also burnt me,… https://t.co/3jLxPqkhXZ pic.twitter.com/cytvR0wHDR — ANI (@ANI) February 22, 2026

पीड़ित मां के मुताबिक, '16 फरवरी को रात 10 बजे मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे मार डाला जाएगा. उसने बताया कि शिवम नाम का एक लड़का पिछले 3 दिनों से उसे मार रहा है. शिवम ने उसे पीटा और जलाया भी है और आज वह उसे मार डालेगा.'

'सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर निजी अंगों को जलाया'

सुबकते हुए पीड़ित मां ने बताया, 'बेटी ने मुझे बताया कि शिवम ने उसे तीन दिनों तक कमरे में बंद रखकर उस पर पेशाब किया. उसने बाथरूम में गंदी हरकतें कीं और बाहर भी जाने नहीं दिया. इस दौरान हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके रोजाना तीन बार उसके निजी अंगों को जलाया गया. उसके शरीर पर चाकू से विभिन्न हिस्सों पर कट लगाए गए. इससे मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई है और अब वह अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच झूल रही है.'

पीड़िता की मां ने इस मामले में गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा सरकार से इंसाफ की मांग की है. वहीं पीड़िता की वकील रीना राय ने इस मामले में हल्की कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं.

पुलिस ने क्यों नहीं लगाई रेप की धारा- वकील

वकील ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के बाल पूरी तरह काट दिए थे. पीटने से उसका पूरा चेहरा सूज गया था. उसके पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया गया. उसके निजी अंगों को जलाया गया और अंदर कुछ डाला गया. पिता का कहना है कि मेडिकल जांच में इस बर्बरता की पुष्टि हुई है. इसके बावजूद बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में केवल मामूली चोटों की धाराएं लगाई गई है.

वकील ने कहा कि आरोपी ने न केवल रेप किया बल्कि हत्या की कोशिश भी की. फिर इस मामले में पुलिस ने ये धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गईं. पुलिस के इस ढीलेपन से पीड़िता को इंसाफ मिलने की उम्मीद धुंधली हो रही है. जिससे उसके मां-बाप बुरी तरह टूट गए हैं और गहरे सदमे में हैं. उसके पिता का कहना है कि यह घटना निर्भया जैसी है. फिर इस मामले में पुलिस हीला-हवाली कर रही है.