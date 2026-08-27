/दिल्ली में सिरफिरे जिम ट्रेनर की हैवानियत, एकतरफा प्यार में युवती को चाकुओं से गोदा; CCTV में रिकॉर्ड हुई आरोपी इमरान की करतूत

Delhi Tilak Nagar Muskan Murder Case Full Details: दिल्ली के तिलकनगर में युवती के मर्डर की सनसनीखेज घटना सामने आई है. युवती की पहचान 21 साल की स्टूडेंट मुस्कान के रूप में हुई है. वह मॉडलिंग भी करती थी. हत्या का आरोप जिम ट्रेनर इमरान खान पर है. वह बुधवार रात तिलकनगर के ओल्ड महावीर नगर में बने मुस्कान के घर पहुंचा और वहां चाकुओं से गोदकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला. घायल हालत में युवती को अमर लीला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करार कर दिया गया. आरोपी का चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया. पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए मामले की जांच कर रही है.