Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /दिल्ली में सिरफिरे जिम ट्रेनर की हैवानियत, एकतरफा प्यार में युवती को चाकुओं से गोदा; CCTV में रिकॉर्ड हुई आरोपी इमरान की करतूत

दिल्ली में सिरफिरे जिम ट्रेनर की हैवानियत, एकतरफा प्यार में युवती को चाकुओं से गोदा; CCTV में रिकॉर्ड हुई आरोपी इमरान की करतूत

Delhi Tilak Nagar Muskan Murder Case: दिल्ली में एक सिरफिरे जिम ट्रेनर इमरान खान ने हैवानियत की हद पार करते हुए मुस्कान नाम की युवती की हत्या कर दी. आरोप है कि यह हत्या एकतरफा प्यार में की गई. वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 02:37 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:37 AM IST
दिल्ली में सिरफिरे जिम ट्रेनर की हैवानियत, एकतरफा प्यार में युवती को चाकुओं से गोदा; CCTV में रिकॉर्ड हुई आरोपी इमरान की करतूत

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या भारतीयों की जान की कीमत कम है? सब-स्टैंडर्ड खाद्य चीजें क्यों बेच रही कंपनियां
2
3
4
5