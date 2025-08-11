 भरी धूप शिमला बोर्डिंग स्कूल के 3 छात्र किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे में किया रेस्क्यू
भरी धूप शिमला बोर्डिंग स्कूल के 3 छात्र किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे में किया रेस्क्यू

Shimla Boarding School Case: हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल के 3 बच्चों को दोपहर में अचानक अगवा कर लिया. पुलिस ने बच्चों का रेस्क्यू कर लिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 11, 2025, 01:03 PM IST
भरी धूप शिमला बोर्डिंग स्कूल के 3 छात्र किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे में किया रेस्क्यू

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चे अचानक लापता हो गए. नामी स्कूल से बच्चों के लापता होने पर हर तरफ सनसनी मच गई, हालांकि पुलिस की ओर से 24 घंटे के अंदर ही बच्चों को खोज निकाला गया. ये बच्चे कक्षा 6 के छात्र हैं. पुलिस ने तीनों को कोटाखाई क्षेत्र से बरामद किया. पुलिस के मुताबिक बच्चों को अगवा किया गया था. एक किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है.  

बच्चों को किया किडनैप 
कोटखाई पुलिस स्टेशन के SHO अंकुश ठाकुर का कहना है कि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं. उन्हें एक खंडहर पड़ी इमारत से रेस्क्यू किया गया. पुलिस के मुताबिक किडनैप हुए बच्चों में अंगद लाठर, हितेंद्र सिंह और वेदांश भारती है. वेदांश जहां हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है तो हितंद्र पंजाब और अंगद हरियाणा का है. शिमला बोर्डिंग स्कूल में वीकेंड पर बच्चों को बाहर जाने की अनुमति होती है. वे तीनों परमिशन लेकर बाहर 12 बजे स्कूल से बाहर गए थे. शांम 5 बजे तक बच्चों के वापस न आने पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया और उनकी तलाश शुरू की गई.   

ये भी पढ़ें- बाहर से मजबूत और अंदर से खोखली है चीनी सेना, जिनपिंग की बढ़ी टेंशन, कैसे ताइवान से होगा मुकाबला

अमेरिकी नंबर से आया कॉल 
लापता बच्चों के पेरेंट्स प्रभावशाली परिवार से हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों के लापता होने के बाद उन्हें शनिवार 9 अगस्त 2025 की शाम एक अमेरिकी नंबर से कॉल आई, जिसमें कहा गया कि उनके बच्चे कुछ खतरनाक लोगों की कैद में हैं. हैरानी की बात ये है कि शख्स ने उनसे कोई फिरौती नहीं मांगी. बच्चों के माता-पिता हड़बड़ी में शिमला पहुंचे और पुलिस के साथ लगातार संपर्क में बने रहे. बच्चों को गरिफ्तार करने वाला आरोपी स्कूल का पूर्व छात्र है. उसने लिफ्ट देने के बहाने बच्चों को किडनैप किया.   

ये भी पढ़ें- इस देश में जल्दी-जल्दी बूढ़े हो रहे लोग, युवाओं में आई कमी, खतरे में आई सुरक्षा व्यवस्था 

जांच में जुटी पुलिस 
शिमला के SP संजीव गांधी के मुताबिक बच्चे स्कूल से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर गायब हुए थे. उन्हें आखिरी बार स्कूल के आसपास देखा गया था. पुलिस ने शिमला में कई जगहों पर CCTV फुटेज खंगाले. बच्चों को खोजने के लिए 150 पुलिसकर्मियों समेत साइबर टीमों और ड्रोन को लगाया गया. साथ ही शिमला पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी घटना को लेकर अलर्ट किया गया. बच्चों को कोटखाई में एक इमारत के कमरे में पाया गया. पुलिस के यहां छापा मारने पर धारदार हथियार, रस्सी और कुछ मास्क मिले.  

FAQ

बच्चों को कहां से बरामद किया गया?
बच्चों को कोटखाई क्षेत्र के चैथला इलाके से बरामद किया गया. 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने बच्चों को खोजने के लिए 150 पुलिसकर्मियों, साइबर टीमों और ड्रोन की मदद से तलाश की. 

About the Author
author img
श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

