मारपीट, रैगिंग और यौन उत्पीड़न... कॉलेज कैंपस में छात्रा के साथ हैवानियत, मेंटल ट्रॉमा से हुई मौत

Himachal Pradesh Crime News: हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की 19 साल की छात्रा की लुधियाना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ कॉलेज में रैगिंग, फिजिकल असॉल्ट और यौन उत्पीड़न किया गया था. शिकायत के मुताबिक यह घटना 18 सितंबर 2025 की है, जिसमें पीड़िता पर 3 सीनियर छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने हमला किया. उन्होंने पीड़िता की पिटाई की और उसे डराया धमकाया.

छात्रा के साथ किया उत्पीड़न

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं, जिससे छात्रा मेंटल ट्रॉमा में थी. मारपीट और उत्पीड़न के चलते छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ गई.हिमाचल प्रदेश के कई अस्पतालों में उसका इलाज किया गया. वहीं बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (DMC) में भी रेफर कियागया. 26 दिसंबर साल 2025 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिवार ने दर्ज की शिकायत

बताया जा रहा है कि मृत छात्रा का परिवार उसकी लंबी बीमारी और मृत्यु से सदमे में था. इसलिए उन्होंने कुछ दिनों बाद पुलिस से संपर्क किया. 1 जनवरी साल 2026 को धर्मशाला के पास सिधबारी निवासी पीड़िता के पिता ने धर्मशाला पुलिस में फॉर्मल कंप्लेन दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हर्षिता, आकृति और कोमोलिका इन 3 सीनियर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अशोक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की.

जांच में जुटी पुलिस

धर्मशाला के SP अशोक रतन ने बताया कि मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है और शुरुआती जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले शिकायतें केवल छात्रों के खिलाफ थीं और नए तथ्य सामने आने के बाद यौन उत्पीड़न के आरोप भी जोड़े गए. SP ने कहा,'मामले की गहन जांच चल रही है. शुरू में यौन उत्पीड़न का मामला शामिल नहीं था. जैसे-जैसे और तथ्य सामने आए संबंधित धाराएं जोड़ी गईं. निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.' पुलिस ने यह भी पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता को बीमारी के दौरान कम से कम 7 अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. पूरी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.