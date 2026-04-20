ओवरटेकिंग विवाद में हिंदू युवक की चाकू मारकर हत्या, सुलग उठा कस्बा; हालात काबू करने में प्रशासन के छूट गए पसीने

Gujarat Ahmedabad Dhundka Violence News: अहमदाबाद में ओवरटेकिंग विवाद में एक हिंदू युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद हिंदुओं में आक्रोश भड़क उठा और कस्बे में चुन-चुनकर समुदाय विशेष की दुकानों को आग लगा दी गई. हालात को काबू करने में प्रशासन के छूट गए पसीने
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Why did Gujarat Ahmedabad Dhundka Violence Happen: गुजरात के अहमदाबाद में सड़क पर ओवरटेकिंग को लेकर हुई हिंदू युवक की हत्या के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक पूरा कस्बा हिंसा की आग में झुलस गया. करीब 45 हजार की आबादी कई घंटे तक डर और दहशत के साए में डूबी रही. हालात पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए. इस टकराव से एकाएक सांप्रदायिक तनाव पन गया.
यह घटना अहमदाबाद के धुंधका कस्बे में हुई. जो शनिवार को खौफ और दहशत के साए में लिपटा नजर आया. इस पूरे हंगामे की वजह बनी बाइक ओवरटेकिंग की घटना.
बताया जा रहा है कि भरवाड़ समुदाय का धर्मेश नाम का युवक एक युवती के साथ बाइक से जा रहा था. रास्ते में रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश की बाइक ओवरटेक करते हुए कमेंट किया. जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. यह विवाद हाथापाई में बदल गया. रिजवान ने धर्मेश को देख लेने की धमकी दी. जिस पर धर्मेश अपने साथियों के साथ रिजवान के घर जा पहुंचा. वहां हुए झगड़े में रिजवान ने धर्मेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
रिजवान के हमले में धर्मेश की मौत की खबर फैलते ही धंधुका कस्बे में तनाव फैल गया. धर्मेश की हत्या ने सांप्रदायिक रंग ले लिया. देखते ही देखते धर्मेश के समर्थक सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे. आक्रोशित लोगों ने दर्जन भर दुकानें आग के हवाले कर दीं. कई गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया.
हर तरफ दहशत और खौफ का मंजर पसर गया. व्यापारियों ने धड़ाधड़ दुकानें बंद कर दीं. लोग घरों के भीतर दुबक गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे के अंदर दो आरोपियों, समीर और रिजवान को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई.
धंधुका की गिनती संवेदनशील इलाकों में होती है. इससे पहले जनवरी 2022 में किशन भरवाड़ नाम के हिंदू युवक की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ वीडियो पोस्ट किया था. किशन ने बाद में माफी भी मांग ली थी लेकिन बावजूद इसके शब्बीर और इम्तियाज नाम के दो युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. अब चार साल बाद धर्मेश की हत्या ने एक बार फिर धुंधका कस्बे में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है.
आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद हिंदू संगठन आक्रोशित हैं. उनका कहना है कि अभी किशन के मामले में ही इंसाफ नहीं हुआ और अब धर्मेश की हत्या धुंधका के बिगड़ते हालातों की गवाही दे रही है. हिंदू संगठनों के तेवर बता रहे हैं कि अब वो शांत बैठने वाले नहीं है. ये गुस्सा इशारा है कि धंधुका में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है. लिहाजा पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है.
धर्मेश हत्याकांड में दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थित सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि इस घटना की आड़ लेकर अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश ना कर पाए.