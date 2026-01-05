गोल्ड चुराने के लिए हायर किया गया आदमी, 3 करोड़ की लूट कर दुबई भागा, सोने की दुकान में 'ईमानदार मजदूर' बनकर करता रहा काम और फिर…

कोलकाता के उत्तर हिस्से के सिंथी इलाके में अक्टूबर 2025 में हुई 3 करोड़ रुपये की सोने की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. इस वारदात में शामिल किराए के लुटेरे अब्बास राजा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. कोलकाता पुलिस की एंटी-डकैती सेक्शन ने उसे लखनऊ एयरपोर्ट से दबोचा, जब वह दुबई से भारत लौटा.

लूट के बाद दुबई फरार हुआ था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का रहने वाला अब्बास राजा वारदात के तुरंत बाद देश छोड़कर दुबई भाग गया था. वहां उसने खुद को एक आम, कानून मानने वाला मजदूर बताकर एक सोने की दुकान में करीब डेढ़ महीने तक काम किया. लेकिन जैसे ही उसका टूरिस्ट वीजा खत्म हुआ, उसने भारत लौटने और यूपी में छिपने की योजना बनाई.

लखनऊ एयरपोर्ट पर ऐसे टूटी चालाकी

कोलकाता पुलिस ने अब्बास के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था. जैसे ही वह दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया और तुरंत कोलकाता पुलिस को सूचना दी. रविवार रात करीब 1 बजे पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

30 अक्टूबर को पिस्तौल दिखाकर लूटे थे 3 करोड़

यह लूट 30 अक्टूबर को हुई थी, जब आरोपियों ने सिंथी इलाके में एक गोल्ड ज्वेलरी वर्कशॉप के सामने स्कूटर रोककर पिस्तौल लहराई और करीब 3 करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के सभी लोग किसी न किसी रूप में सोने के कारोबार से जुड़े थे.

मास्टरमाइंड और पूरा गैंग पहले ही पकड़ा गया

जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड एस.के. इसराइल था, जिसके साथ सईदुल और मासूम शामिल थे. इसराइल ने ही अपने पुराने साथी अब्बास राजा को यूपी से बुलाकर लूट के लिए हायर किया था. हथियार यूपी से लाए गए थे और लूट के बाद सोना हुगली जिले में बांटा गया.

अब भी 700 ग्राम सोना अब्बास के पास

पुलिस का दावा है कि अब्बास के पास अब भी करीब 700 ग्राम लूटा हुआ सोना मौजूद है. उसे आगे की जांच और बाकी सोना बरामद करने के लिए यूपी ले जाया जाएगा. वहीं, बाकी तीन आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में पूछताछ की जाएगी.