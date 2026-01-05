Advertisement
trendingNow13064397
Hindi Newscrimeगोल्ड चुराने के लिए हायर किया गया आदमी, 3 करोड़ की लूट कर दुबई भागा, सोने की दुकान में ईमानदार मजदूर बनकर करता रहा काम और फिर…

गोल्ड चुराने के लिए हायर किया गया आदमी, 3 करोड़ की लूट कर दुबई भागा, सोने की दुकान में 'ईमानदार मजदूर' बनकर करता रहा काम और फिर…

कोलकाता के सिंथी इलाके में अक्टूबर 2024 में हुई 3 करोड़ के सोने की बड़ी लूट के मुख्य किराए के लुटेरे अब्बास राजा को दुबई से लौटते ही लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. अब्बास यूपी का रहने वाला है और लूट के बाद दुबई भागकर वहां सोने की दुकान में नौकरी कर रहा था. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 05, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोल्ड चुराने के लिए हायर किया गया आदमी, 3 करोड़ की लूट कर दुबई भागा, सोने की दुकान में 'ईमानदार मजदूर' बनकर करता रहा काम और फिर…

कोलकाता के उत्तर हिस्से के सिंथी इलाके में अक्टूबर 2025 में हुई 3 करोड़ रुपये की सोने की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. इस वारदात में शामिल किराए के लुटेरे अब्बास राजा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. कोलकाता पुलिस की एंटी-डकैती सेक्शन ने उसे लखनऊ एयरपोर्ट से दबोचा, जब वह दुबई से भारत लौटा.

लूट के बाद दुबई फरार हुआ था आरोपी
पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का रहने वाला अब्बास राजा वारदात के तुरंत बाद देश छोड़कर दुबई भाग गया था. वहां उसने खुद को एक आम, कानून मानने वाला मजदूर बताकर एक सोने की दुकान में करीब डेढ़ महीने तक काम किया. लेकिन जैसे ही उसका टूरिस्ट वीजा खत्म हुआ, उसने भारत लौटने और यूपी में छिपने की योजना बनाई.

लखनऊ एयरपोर्ट पर ऐसे टूटी चालाकी
कोलकाता पुलिस ने अब्बास के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था. जैसे ही वह दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया और तुरंत कोलकाता पुलिस को सूचना दी. रविवार रात करीब 1 बजे पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

30 अक्टूबर को पिस्तौल दिखाकर लूटे थे 3 करोड़
यह लूट 30 अक्टूबर को हुई थी, जब आरोपियों ने सिंथी इलाके में एक गोल्ड ज्वेलरी वर्कशॉप के सामने स्कूटर रोककर पिस्तौल लहराई और करीब 3 करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के सभी लोग किसी न किसी रूप में सोने के कारोबार से जुड़े थे.

मास्टरमाइंड और पूरा गैंग पहले ही पकड़ा गया
जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड एस.के. इसराइल था, जिसके साथ सईदुल और मासूम शामिल थे. इसराइल ने ही अपने पुराने साथी अब्बास राजा को यूपी से बुलाकर लूट के लिए हायर किया था. हथियार यूपी से लाए गए थे और लूट के बाद सोना हुगली जिले में बांटा गया.

अब भी 700 ग्राम सोना अब्बास के पास
पुलिस का दावा है कि अब्बास के पास अब भी करीब 700 ग्राम लूटा हुआ सोना मौजूद है. उसे आगे की जांच और बाकी सोना बरामद करने के लिए यूपी ले जाया जाएगा. वहीं, बाकी तीन आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में पूछताछ की जाएगी.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

kolkata

Trending news

टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा