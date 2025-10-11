Advertisement
Nirbhay Gurjar: बेरहमी में सभी डकैतों का बाप था 'निर्भय गुर्जर', फिरौती को बनाया धंधा, 200 लोगों का किया मर्डर; 35 साल तक जिसकी तलाश में पुलिस ने छानी खाक

Dacoit Nirbhay Gurjar Story: मध्य प्रदेश की चंबल घाटी को कभी बागियों यानी डकैतों का गढ़ कहा जाता था. उनमें से सबसे डरावना और खूंखार डकैत था निर्भय गुर्जर. जिसका नाम ही लोगों में सिहरन पैदा करने के लिए काफी होता था. 35 साल तक वह पुलिस के लिए छलावा बना रहा. इस दौरान उसने 200 से ज्यादा लोगों की फिरौती के लिए हत्याएं कीं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:50 PM IST
How Nirbhay Gurjar become a dacoit: देश के खूंखार डकैतों की बात हो और उसमें निर्भय गुर्जर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. उसे पूरा चंबल डर से पूजता था और पुलिस उसके नाम से कांपती थी. वह चंबल का सबसे डरावना डकैत था. उसे कुछ लोग चंबल का बादशाह तो कुछ खूनी राक्षस कहते थे. अपनी सीरीज 'देश के खूंखार डकैत' में आज हम चंबल के इसी बागी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

निर्भय गुर्जर का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे चंबल इलाके के एक छोटे से गांव में हुआ. उसका असली नाम निर्भय सिंह गुर्जर था. परिवार साधारण किसान था, लेकिन गरीबी, बेगारी और दबंगों का अत्याचार उसकी जिंदगी का हिस्सा था. बचपन में उसने यही देखा कि ताकतवर लोग गरीबों को सताते हैं और पुलिस हमेशा ताकतवरों की तरफ खड़ी रहती है.

अपराध की पहली सीढ़ी

पढ़ाई-लिखाई उसका रास्ता कभी नहीं बनी. छोटी उम्र से ही उसमें गुस्सा और विद्रोह भरने लगा. गांव के झगड़ों में वह हमेशा सबसे आगे रहता. कई बार उसने दबंगों को सबक सिखाया. यह आग ही आगे चलकर उसे डकैत बना गई.

किशोरावस्था में ही उसने चोरी और मारपीट करना शुरू कर दिया. कहते हैं कि 20 साल का होते-होते उसके खिलाफ पहली हत्या का केस दर्ज हुआ. गांव के लोग कहते थे कि 'यह लड़का किसी दिन बड़ा डकैत बनेगा' और सचमुच वही हुआ.

1970 के दशक के आखिर में उसने अपना गिरोह बना लिया. शुरू में बस 4-5 साथी थे, लेकिन जल्द ही उसका गिरोह 30–40 लोगों का हो गया. हर आदमी बंदूक से लैस था और चंबल के बीहड़ में उसका खौफ फैलने लगा.

निर्भय कैसे बना चंबल का 'बादशाह'?

चंबल का इलाका हमेशा से डकैतों का गढ़ रहा है. लेकिन निर्भय गुर्जर का नाम वहां 'बादशाह' की तरह लिया जाने लगा. वह गांवों में डकैती करता, अमीरों का अपहरण करता और गरीबों पर राज करता. उसके नाम से औरतें बच्चों को डरातीं – 'सो जा वरना निर्भय आ जाएगा.'

निर्भय गुर्जर की सबसे बड़ी ताकत थी जंगल की समझ. उसे चंबल की हर गुफा, हर पगडंडी और हर नदी का मोड़ याद था. पुलिस जैसे ही ऑपरेशन करती, वह धुएं की तरह गायब हो जाता. कई बार तो उसने पुलिसवालों पर घात लगाकर हमला भी कर दिया.

200 लोगों को उतारा मौत के घाट

वह सिर्फ डकैत नहीं था, बल्कि उसका राजनीति से भी गहरा रिश्ता था. कई स्थानीय नेता उसकी मदद लेते थे. चुनावों में वह अपने गिरोह के साथ गांव वालों को डराकर वोट डलवाता. बदले में नेताओं से उसे पुलिस पर दबाव और हथियार मिलते.

पुट्टुस्वामी- 'दक्षिण का खूनी डकैत', 15 साल तक जिसकी परछाई भी छू नहीं पाई थी पुलिस, एक ही रात में लूटे 3 गांव 

 

कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर ने अपने जीवन में 200 से ज्यादा हत्याएं कीं. कई अपहरण उसके नाम दर्ज थे. अमीर व्यापारी और जमींदार जब उसके कब्जे में आते तो महीनों तक कैद रहते, जब तक उनका परिवार मोटी फिरौती न चुका दे.

उसकी सबसे मशहूर रणनीति थी - अपहरण. वह दिनदहाड़े लोगों को उठा लेता और फिरौती मांगता. कई बार तो अपहरण किए गए लोग कभी वापस नहीं लौटे. उसकी 'अपहरण इंडस्ट्री' ने उसे चंबल का सबसे अमीर डकैत बना दिया था.

पुलिस आने पर नदी में छुप जाता

गांव वाले उससे डरते भी थे और कुछ हद तक उसका सम्मान भी करते थे. वह गरीबों की मदद करता, उनके विवाद सुलझाता और कई बार शादी-ब्याह तक में खर्च उठाता. इसी वजह से लोग उसकी शिकायत करने से डरते भी थे और कभी-कभी उसे छिपाने में मदद भी करते थे.

Daku Bhupat Singh: 70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने देश के पहले आम चुनावों में मचा दिया था आतंक

 

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान – तीनों राज्यों की पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की. लेकिन हर बार वह जंगल की गुफाओं में गायब हो जाता. कहते हैं कि जब पुलिस उसका पीछा करती तो वह अपने गिरोह के साथ नदी में उतरकर घंटों पानी के भीतर छिप जाता.

'मैं डकैत नहीं, गरीबों का मसीहा हूं'

90 के दशक में जब उसका खौफ चरम पर था, तो मीडिया ने उसे 'दस्यु सम्राट' कहना शुरू कर दिया. कई पत्रकार उसकी जिंदगी पर स्टोरी करना चाहते थे. निर्भय को भी यह पसंद था. वह कभी-कभी पत्रकारों को इंटरव्यू देता और कैमरे पर कहता - 'मैं डकैत नहीं, गरीबों का मसीहा हूँ.'

Veerappan Story: रात में अजीब सी सीटी सुनते ही लोग समझ जाते- आसपास घूम रहा है वीरप्पन, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और..

पुलिसवालों के लिए निर्भय गुर्जर का नाम सुनना भी डर पैदा कर देता था. उसके गिरोह से भिड़ने में कई बार जवान शहीद हुए. कई ऑपरेशन तो बीच में ही रोकने पड़े. सरकार ने उसके सिर पर लाखों का इनाम रखा. पोस्टरों पर उसकी तस्वीर चिपकाई गई. लेकिन जितना इनाम बढ़ता गया, उतना ही वह और खतरनाक होता गया.

पुलिस को मिला सुराग और कर दिया काम-तमाम

2005 में उसके ही किसी करीबी ने पुलिस को खबर दी कि वह आगरा के पास अपने परिवार से मिलने आने वाला है. यह जानकारी पुलिस के लिए सोने की खान साबित हुई. 7 नवंबर 2005 की रात पुलिस ने आगरा के बाह क्षेत्र में घेराबंदी की. निर्भय अपने कुछ साथियों के साथ जा रहा था. अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो गई. घंटों चली इस मुठभेड़ में निर्भय गुर्जर वहीं ढेर हो गया.

Dacoit Story: 'पुलिस आए तो कह देना कि सरजू आया था...' वो खूंखार डकैत, जो चैलेंज करके डालता था डकैती; मुखबिरों को देता था भयानक मौत

उसकी मौत की खबर पूरे देश में फैल गई. अखबारों ने लिखा- 'चंबल के सबसे बड़े डकैत का अंत.' लेकिन गांव के कई लोग अब भी यकीन नहीं कर पाए कि इतना बड़ा डकैत पुलिस की गोलियों से मारा जा सकता है. कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने उसे मुठभेड़ में नहीं, बल्कि गुपचुप तरीके से पकड़ा और मार दिया. यह रहस्य आज भी चंबल के बीहड़ में गूंजता है.

राजनीति और डर का अंत

निर्भय गुर्जर की मौत के साथ ही चंबल का एक और खूनी अध्याय खत्म हो गया. लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि अगर राजनीति उसे सहारा न देती, तो क्या वह इतना बड़ा डकैत बनता? आज भी जब चंबल के बुजुर्ग बच्चों को डराना चाहते हैं, तो कहते हैं - 'रात को मत घूमो, वरना निर्भय गुर्जर पकड़ ले जाएगा.'  उसकी कहानी अब भी रहस्य और डर का दूसरा नाम है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

