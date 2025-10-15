Advertisement
घर में मृत मिली पत्नी, न चोट न निशान तो पति ने कर दिया अंतिम संस्कार; 6 महीने बाद लौटी 'मौत की फाइल' तो कांप उठे पुलिस अफसर

Bengaluru Dermatologist Murder News: देश का आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में इस साल एक स्किन स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर की घर में मौत हो गई. उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे. हैरान सर्जन पति ने दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया. अब 6 महीने बाद जब 'मौत की फाइल' पुलिस के पास लौटी तो मौत का तरीका जानकर पुलिस अफसर भी शॉक्ड रह गए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:19 PM IST
Bengaluru Dermatologist Murder News Updates: बेंगलुरु में रहने वाले डॉ. महेंद्र रेड्डी जी.एस के घर सबकुछ सामान्य चल रहा था लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. इस साल अप्रैल में उनकी पत्नी डॉ. क्रुथिका एम. रेड्डी (29) घर में मृत मिलीं. वे एक जानी-मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ थीं. जबकि उनके उनके पति, डॉ. महेंद्र रेड्डी जी.एस. एक जनरल सर्जन थे. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी की मौत 'पाचन संबंधी दिक्कतों और लो ब्लड शुगर' के चलते हुई. चूंकि देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था. इसलिए पुलिस ने नेचुरल डेथ के रूप में केस दर्ज मामला क्लोज कर दिया. लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी. वह बस इंतज़ार कर रही थी, सही वक्त के आने का.

छह महीने बाद लौटी 'मौत की फाइल'

नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, धीरे-धीरे इस घटना को छह महीने बीत गए लेकिन क्रुथिका के माता-पिता को इस “नेचुरल डेथ” पर यकीन नहीं था. उन्हें याद था कि उनकी बेटी ने कभी किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं की थी. उन्होंने पुलिस से बार-बार कहा, “कुछ गड़बड़ है.” आखिरकार उनका दबाव काम आया और मामले की जांच फाइल फिर से खोली गई. इस जांच में जो सामने आया, उसे जानकर पुलिस के बड़े अधिकारी भी हिल गए. 

आला अधिकारियों के आदेश पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट दोबारा खंगाली. उस रिपोर्ट में एक ऐसा नाम उभरा, जिसने सबकी रूह कंपा दी — Propofol. असल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रुथिका के अंदर Propofol की मौजूदगी का पता चला. यह वही एनेस्थेटिक ड्रग है जो सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए दी जाती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा फेफड़ों को बंद कर देती है. डॉ. क्रुथिका के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था.

दवा नहीं, जहर था वो इंजेक्शन!

जांचकर्ताओं ने पाया कि डॉ. महेंद्र ने अपनी पत्नी को लगातार तीन दिन तक IV ड्रिप दी थी. इस दौरान पूछे जाने पर उसने कहा था, “ये पेट की दवा है, कुछ खास नहीं.” लेकिन वास्तव में वह दवा नहीं, धीमी मौत का इंजेक्शन था. इस दवा के ओवरडोज की वजह से तीसरे दिन यानी 23 अप्रैल को, क्रुथिका अचानक बेहोश हो गईं. 

उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सलाह दी कि “उन्हें 72 घंटे के ऑब्ज़र्वेशन में रखें.” लेकिन सर्जन पति ने यह कहते हुए उन्हें महज़ 36 घंटे में डिस्चार्ज करवा लिया कि  वो अब ठीक हैं और घर पर आराम करेंगी. घर लौटते ही, 24 अप्रैल को उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं.

पोस्टमॉर्टम से इनकार, शक की शुरुआत

क्रुथिका के निधन के बाद, महेंद्र ने तुरंत कहा कि पोस्टमॉर्टम की जरूरत नहीं. वह जोर देकर बोले कि उनकी पत्नी की मौत पूरी तरह प्राकृतिक है. लेकिन पुलिस को यह व्यवहार अजीब लगा. उन्होंने मामले को अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज किया और सैंपल्स को FSL भेज दिया.

कई महीनों बाद जब रिपोर्ट आई, तो सच्चाई सामने थी. क्रुथिका के शरीर में Propofol की हाई डोज पाई गई थी. इसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई कि सर्जन पति ने ही पूरी योजना बनाकर अपनी डॉक्टर पत्नी का मर्डर किया था. उसकी पत्नी की जान बीमारी से नहीं बल्कि , सुनियोजित हत्या से गई थी. 

आखिर क्यों किया डॉक्टर पत्नी का मर्डर?

एफएसएल रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट हो चुका था कि यह हत्या क्रुथिका के सर्जन डॉक्टरक महेंद्र रेड्डी ने ही की है. लेकिन एक बड़ा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक चर्चित डॉक्टर अपनी पत्नी की हत्या क्यों करेगा? इसका जवाब क्रुथिका के पिता मुनी रेड्डी ने दिया. उन्होंने बताया कि महेंद्र लगातार पैसे की मांग कर रहा था. वह अपना निजी अस्पताल खोलना चाहता था, जबकि ससुराल वाले पहले ही एक क्लिनिक फंड कर चुके थे.

उन्होंने यह भी बताया कि महेंद्र का स्वभाव हिंसक था. वह अक्सर पत्नी पर दबाव डालता था और झगड़ा करता था. आर्थिक मदद न मिलने पर उसे धमकी देता था. जांच में यह भी सामने आया कि महेंद्र का एक एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर भी हो सकता है. यह शक तब गहराया जब उसके फोन रिकॉर्ड्स और पुराने चैट्स पुलिस के हाथ लगे. धीरे-धीरे उसके प्रेम, लालच और विश्वासघात की परतें खुलने लगीं.

जांच में खुले अतीत के अंधेरे राज़

पुलिस ने जब महेंद्र के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. असल में महेंद्र और उसका जुड़वां भाई नागेंद्र रेड्डी, साल 2018 में धोखाधड़ी और धमकाने के एक केस में आरोपी रह चुके थे. हालांकि 2023 में उस केस में एक समझौता हुआ और मामला रद्द कर दिया गया, लेकिन महेंद्र ने यह बात क्रुथिका या उनके परिवार से कभी नहीं बताई.यह धोखा अब हत्या के मकसद के साथ जुड़ने लगा. एक ऐसा आदमी जो पहले भी कानून से खेल चुका था, अब अपनी पत्नी के साथ भी वही खेल खेल गया.

तीन घंटे में गिरफ्तारी, अब कानून के शिकंजे में

बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमंथ कुमार सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर 2025 को डॉ. महेंद्र रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा, 'हमने शुरू से साक्ष्य सुरक्षित रखे थे. जैसे ही FSL रिपोर्ट आई, यह स्पष्ट हो गया कि मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि इंजेक्शन द्वारा दी गई थी.'

डॉ. क्रुथिका की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि कभी-कभी सफेद कोट के पीछे काला सच भी छिपा हो सकता है. यह कहानी बताती है कि हर सुई सिर्फ इलाज नहीं देती बल्कि कुछ सुईयाँ ज़िंदगी छीन भी लेती हैं. फिलहाल हत्यारा डॉक्टर महेंद्र अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत जेल में बंद है. जिसमें दोषी साबित होने पर उसे आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

bengaluru news in hindi, Crime news in Hindi

