पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन

Trending Photos
Arms recovery: देश में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है. अवैध और घातक हथियारों की कनसाइनमेंट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनदीप नाम आरोपी पंजाब का गैंगस्टर है. पंजाब के सोनू खत्री गैंग से जुड़ा है जिसका लोकेशन अमेरिका बतायी जा रही है. दो ड्रोन से यह पूरा ऑपरेशन करते थे. औटोमटिक पिस्टल को कार्बन पन्नी से तस्करी की जाती थी. इस मॉड्यूल की जांच में कुछ और खुलासे हुए हैं.
पंजाब से रिकवरी दिल्ली होनी थी सप्लाई
वीकेंड पर आधुनिक हथियारों की जो खेप पकड़ी गई है उसकी फाइनल डिलीवरी दिल्ली में की जानी थी. पंजाब में भारतीय जांच एजेंसियों ने इस खेप में 8 पिस्टल रिकवर की हैं. बताते चलें कि लंबे समय से पाकिस्तान से भारत की सीमा के अंदर अलग-अलग तरीकों से हथियारों की सप्लाई हो रही है. सीमा पार के भारत विरोधी गुर्गे आईएसआई की मदद से अपना ऑपरेशन अंजाम देते हैं. वो लो फ्लाइंग जॉन के एरिया में हथियारों और ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं. एक गैंगस्टर है जसप्रीत जस्सा अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान से जुड़कर पूरा गैंग चलाता है.
ये भी पढ़ें-फरीदाबाद से कश्मीर तक खुलासों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट की जांच का वीकेंड अपडेट
देशभर में अलर्ट सीमावर्ती राज्यों में खास मुस्तैदी
आपको बताते चलें कि ये सभी पंजाब पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं. ये हथियार मिट्टी में दबाकर रखे गए थे. पहले भी अवैध हथियारों की खेप भारत में पहुंचाई जाती रही है. दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद पाकिस्तान सीमा पर खास चौकसी बरती जा रही है. जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान से सटी सीमा पर एजेंसियां पाकिस्तान की नापाक साजिशें नाकाम करने में जुटी हैं
ये भी पढ़ें- कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान