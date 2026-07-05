/पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था पति, चाकू से गोदकर कर डाला मर्डर; वारदात के बाद बहन को मिलाया फोन

Why Husband Murder his Wife in Hyderabad? हैदराबाद में घरेलू विवाद में पति ने शुक्रवार शाम चाकू मारकर अपनी 37 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. उसे पिछले कई वर्षों से पत्नी के चाल-चलन पर शक था. इस बात पर अक्सर पति-पत्नी में कलह होती थी. शुक्रवार शाम दोनों में फिर इस बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साए पति ने घर में रखे चाकू से बीवी पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया. ज्यादा खून बह जाने की वजह से पत्नी की मौके पर मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन को फोन करके वारदात के बारे में बताया.