Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था पति, चाकू से गोदकर कर डाला मर्डर; वारदात के बाद बहन को मिलाया फोन

पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था पति, चाकू से गोदकर कर डाला मर्डर; वारदात के बाद बहन को मिलाया फोन

Hyderabad Husband Murders Wife: तेलंगाना में एक पति अपनी पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था. उसकी बीवी अपनी मां की देखभाल करने के लिए अस्पातल रहने गई तो पति बिफर गया. उसने चाकू से गोदकर पत्नी का मर्डर कर डाला. इसके बाद उसने बहन को कॉल कर दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 04:26 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:26 AM IST
पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था पति, चाकू से गोदकर कर डाला मर्डर; वारदात के बाद बहन को मिलाया फोन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था पति, चाकू से गोदकर कर डाला मर्डर; फिर किया ये काम
Crime news in Hindi2 min ago
2
weather update13 min ago
3
India vs England54 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Jammu & Kashmir Terror News1 hr ago