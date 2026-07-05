/पत्नी के चाल-चलन पर शक करता था पति, चाकू से गोदकर कर डाला मर्डर; वारदात के बाद बहन को मिलाया फोन

Why Husband Murder his Wife in Hyderabad? हैदराबाद में घरेलू विवाद में पति ने शुक्रवार शाम चाकू मारकर अपनी 37 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी. उसे पिछले कई वर्षों से पत्नी के चाल-चलन पर शक था. इस बात पर अक्सर पति-पत्नी में कलह होती थी. शुक्रवार शाम दोनों में फिर इस बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साए पति ने घर में रखे चाकू से बीवी पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया. ज्यादा खून बह जाने की वजह से पत्नी की मौके पर मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन को फोन करके वारदात के बारे में बताया.
पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना हैदराबाद के चिल्कानगर में शुक्रवार शाम हुई. उप्पल थाने के सब-इंस्पेक्टर विनय के मुताबिक, मृतका की पहचान पापिथोट्टी जेसिका (37) के रूप में हुई है. वह एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी. मृतका के छोटे भाई ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस मामले में जांच कर रही है.
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2015 में जेसिका का विवाह सुरेश (41) के साथ हुआ था. इसके बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई. शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक चला लेकिन बाद में दोनों में छोटी-छोटी बात पर झगड़े होने लगे. हालांकि, झगड़ों के बावजूद दोनों साथ रह रहे थे.
मृतका के भाई ने अपनी कंप्लेंट में बताया कि जेसिका 28 जून से गांधी अस्पताल में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए रुकी हुई थीं. जब पति को यह पता चला कि जेसिका अस्पताल में रातें बिता रही हैं तो वह शक करने लगा. उसने उसके चरित्र पर सवाल उठाते हुए मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया. दोनों में इस मुद्दे पर कई बार झगड़े हुए.
पुलिस के मुताबिक, 3 जुलाई को शाम करीब 4 बजे चिल्कानगर के आदर्श नगर वाले घर में कपल के बीच फिर झगड़ा हुआ. इसी बीच आरोपी पति ने चाकू लेकर पत्नी जेसिका की छाती, बाएं कंधे और बाईं कांख में चाकू से वार कर दिए. इससे खून की धार बह निकली. ज्यादा खून बह जाने की वजह से वह मौके पर ही मर गई.
वारदात करने के बाद आरोपी ने शनिवार सुबह अपनी बहन को फोन करके करतूत के बारे में बताया और फिर मौके से फरार हो गया. उसकी बहन ने इस घटना की सूचना मृतका के भाई को दी. इसका पता चलते ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा, जहां पर उसने उसे मृत पाया.
उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही, आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. उसे शनिवार दोपहर बाद अरेस्ट कर लिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है.