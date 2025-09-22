जबरदस्ती पिलाई शराब, भरवाया 10,000 का बिल... रैगिंग से तंग आकर इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या

Crime News: हैदराबाद में रैगिंग से जुड़ा एक शर्मनाक मामला देखने को मिला है. यहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने सीनियर्स के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. छात्र ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने साथ हुई रैगिंग और अत्याचार की जानकारी दी. उसने खुलासा किया कि कॉलेज के सीनियर्स ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और जबरदस्ती उससे पैसे भी लिए, जिससे परेशान होकर छात्र ने आत्महत्या कर ली.

रैगिंग से परेशान होकर की आत्महत्या

मृतक छात्र की पहचान 22 साल के जादव साई तेजा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से तेलंगाना के आदिलाबाद के उटनूर का रहने वाला था. हैदराबाद के सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में तेजा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे. हाल ही में उसे उसके हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान एक वीडियो बरामद की, जिसे तेजा ने आत्महत्या करने से पहले बनाया था. वीडियो में तेजा की ओर से रैगिंग का खुलासा किया गया है. इसमें वह तेज रोते हुए मदद की मांग भी कर रहा है.

ये भी पढ़ें- वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में हाथ डलवाया, बुरी तरह झुलसी महिला, ससुराल वालों पर FIR

Add Zee News as a Preferred Source

सीनियर्स पर लगाया आरोप

तेजा ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा कि कॉलेज के कुछ सीनियर्स उसे जबरदस्ती बार लेकर गए, जहां उसे शराब पिलाई गई. इसके बाद उसे 10,000 का बिल देने के लिए मजबूर किया गया. उसने कहा,' मैं कॉलेज जा रहा था तभी 4-5 लोग आए और मुझे धमकाने लगे. वो लोग मुझे मारते भी है और मैं बेहद डरा हुआ हूं. वह लोग फिर से आएंगे और मुझसे पैसे मांगेंगे. मैं क्या करूं.' तेजा ने आगे कहा,'मैं मर जाउंगा मुझे प्लीज बचा लो.'

ये भी पढ़ें- पुलिस बनकर 70 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, सीनियर डॉक्टर से ऐंठे 6 लाख रुपए, मरने के बाद भी ठगों ने किया...

जांच में जुटी पुलिस

तेजा ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. तेजा की आत्महत्या की खबर सुनकर उसके माता-पिता रातोंरात हैदराबाद पहुंचे. मृतक छात्र के परिवारवालों ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने भी रैगिंग और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी छात्रों का पता लगा रही है.

FAQ

जादव साई तेजा कौन था?

जादव साई तेजा 22 साल का इंजीनियरिंग का छात्र था, जिसने रैगिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली.

मामले को लेकर पुलिस क्या कर रही है?

पुलिस ने रैगिंग और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी छात्रों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.