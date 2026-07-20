/मुझ पर कंडोम फेंके... IPS ट्रेनी ने बैचमेट पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, मारपीट और ब्लैकमेल का केस

SVPNPA Probationer Harassment: हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी (SVPNPA) से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां देश की रक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने जा रही एक महिला IPS ट्रेनी ने अपने ही साथी अफसर पर उत्पीड़न और हैवानियत के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि आरोपी बैचमेट ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की और उस पर कंडोम फेंके, बल्कि उसका गुप्त वीडियो बनाकर उसके पति को भेजकर ब्लैकमेल भी किया. इस घटना के बाद हैदराबाद पुलिस ने आरोपी आईपीएस ट्रेनी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
देश के सबसे प्रतिष्ठित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान SVPNPA हैदराबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. 30 वर्षीय महिला IPS प्रोबेशनर सुमा एचके ने अपने ही बैचमेट उदय कृष्णा रेड्डी पर पिछले कई हफ्तों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 18 जुलाई को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अश्लील मैसेज और फोन पर कब्जा
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, यह प्रताड़ना 23 जून से शुरू हुई थी. आरोपी उदय कृष्णा ने महिला अफसर को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे और अन्य प्रोबेशनर्स के सामने उस पर भद्दे कमेंट्स किए. इतना ही नहीं आरोपी ने महिला का मोबाइल फोन जबरन छीन लिया और पासवर्ड जानकर उसके पर्सनल चैट्स पढ़े. उसने महिला पर एक अन्य ट्रेनी के साथ संबंध होने का झूठा दबाव भी बनाया.
चाकू दिखाया और कंडोम फेंके
उत्पीड़न की सीमा 9 जुलाई को तब पार हो गई जब आरोपी ने पीड़िता को जबरन अपने कमरे में बंद कर दिया. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने महिला आईपीएस के बाल खींचे, गला दबाने की कोशिश की और गर्दन पर चाकू रख दिया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता पर कंडोम के पैकेट भी फेंके. अगले दिन भी उसने महिला को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया.
सीक्रेट वीडियो बनाकर पति को भेजा
मामले में सबसे गंभीर आरोप ब्लैकमेलिंग का है. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने बिना उसकी मर्जी के एक प्राइवेट वीडियो बना लिया था. आरोपी ने महिला की छवि खराब करने के इरादे से वह वीडियो पीड़िता के पति को भेज दिया और उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
महिला अफसर की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने आरोपी उदय कृष्णा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इसमें मारपीट, पीछा करना, आपराधिक धमकी और महिला की लज्जा भंग करने के आरोप शामिल हैं. इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66E और 67A के तहत प्राइवेसी के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है.