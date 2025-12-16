कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका, इलाज के दौरान मौत

Hyderabad child death case: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मलकाजगिरी इलाके की वसंतपुरी कॉलोनी में सात साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है. आरोप है कि बच्ची को उसकी ही मां ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

इलाज के दौरान मौत

मृत बच्ची की पहचान शारोनी मैरी के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद बच्ची को गंभीर हालत में पास के एक अस्पताल ले जाया गया है. वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए उसे हैदराबाद के गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही मलकाजगिरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बच्ची की मौत को संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज किया है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को जानबूझकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया, हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. बच्ची की मां से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे क्या कारण था. पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या किसी अन्य वजह की भी जांच की जा रही है. इसके साथ ही पड़ोसियों और परिवार के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

शोक का माहौल

इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग इस घटना से काफी आहत हैं और बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर और स्पष्ट जानकारी मिलने की उम्मीद है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी सच सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.