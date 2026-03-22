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बिल्ली vs मां: प्यार की जंग हारी डॉक्टर बेटी, एतराज जताने पर मौत को लगाया गले

Hyderabad News: हैदराबाद में एक डॉक्टर ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसके परिजन उससे बिल्ली पालने के लिए मना कर रहे थे. इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 22, 2026, 12:32 PM IST
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बिल्ली vs मां: प्यार की जंग हारी डॉक्टर बेटी, एतराज जताने पर मौत को लगाया गले

Hyderabad News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके बारे में जानकर लोग हैरान-परेशान हो जाते हैं. ऐसा ही मामला हैदराबाद से सामने आया है. यहां के अलवल में एक 23 साल डॉक्टर ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसके परिजन उससे बिल्ली पालने के लिए मना कर रहे थे. परिवार के एतराज की वजह से उनकी लड़ाईयां भी होती थी बार-बार झगड़े होते थे जिससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया. 

अधिकारियों के मुताबिक लड़की की पहचान टी प्रिंसी उर्फ ​​श्रेष्ठा के तौर पर हुई और वह घर पर अकेली थी. प्रिंसी अपनी मां कुसुमलता और दादी के साथ रहती थीं. कुछ हफ्ते पहले, प्रिंसी घर में एक बिल्ली लाई थीं, जिसके बाद से उसे लगातार सर्दी-खांसी हो रही थी. इसके बाद उनके परिवार वालों ने बिल्ली पालने पर एतराज किया, जिससे उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे.

एक दिन डॉक्टर की मां और दादी किसी काम से बाहर गई थीं जब वे लौटीं, तो उन्होंने प्रिंसी को अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया. ये देखकर परिवार वाले एकदम डर गए उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, अधिकारी मौके पर पहुंचे और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल की मॉर्चरी ले गए.

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मामले को लेकर अलवाल सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र ने कहा कि मां ने हमें बताया कि प्रिंसी घर पर एक पालतू बिल्ली लाई थी. उसके बाद, उसे सर्दी-खांसी के लक्षण हो गए, जिससे उनके बीच बार-बार झगड़ा होता था. डॉक्टर की मां की शिकायत के आधार पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया है. हालांकि शुरुआती जांच में घरेलू झगड़े की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है.

बता दें कि प्रिंसी ने हाल ही में अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की थी और पोस्टग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी. अधिकारियों ने बताया कि वह अपने मेडिकल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रही थी.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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