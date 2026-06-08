/कबाब, शराब और शबाब... हैदराबाद के फेमस पब में चल रहा था गंदा खेल; अंडरकवर एजेंट बन लेडी IPS ने किया भंडाफोड़

Hyderabad News: हैदराबाद के कुकाटपल्ली इलाके में शनिवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक फेमस स्थानीय पब में कथित अनैतिक गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन का भंडाफोड़ हुआ. देर रात महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए एक अभियान में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.
दरअसल, शनिवार-रविवार की रात डीसीपी कुकाटपल्ली रीति राज ने 'क्लब मस्ती' के नाम चर्चित मशहूर 'किंग्स एंड क्वींस पब' पर छापा मारा. हालांकि, इससे पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक गोपनीय मिशन को अंजाम दिया और पहले से मिल रही शिकायतों का सत्यापन किया.
सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय से पब के भीतर संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में पुलिस को कुछ खबरें मिली थी, जिसके बाद एक बड़ा अभियान चलाया गया. पुलिस का कहना है कि इस पब में सेक्स रैकेट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके साथ ही जांच में पाया गया कि पब में नाबालिगों को शराब परोसने का काम किया जा रहा है, जो नियमों का सरासर उल्लंघन है.
इसके अलावा पब पर आरोप लगे हैं कि यह निर्धारित समय से अधिक समय तक खुला रहता है. वहीं, नियमों का उल्लंघन करते हुए भोजन और शराब परोसने का काम कर रहा है. इसके अलावा बिना किसी NOC के इसका संचालन किया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि शुरुआती समय में यह संकेत मिले कि महिलाओं का इस्तेमाल पुरुष ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए और गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए बिल बढ़ा कर बनाने के लिए किया जा रहा था.
पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर बताया कि इस फेमस पब को साल 2025 के दौरान भी कई आपराधिक मामलों में बुक किया गया था. इसके बाद इस पब पर कई बार एक्शन भी हुए. अधिकारियों का आरोप है कि एक्शन के बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी है. अब इस पूरे मामले में बीएनएस की की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह छापेमारी ऑपरेशन के दौरान जुटाए गए कई कई सबूतों के आधार पर की गई है.