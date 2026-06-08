Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /कबाब, शराब और शबाब... हैदराबाद के फेमस पब में चल रहा था गंदा खेल; अंडरकवर एजेंट बन लेडी IPS ने किया भंडाफोड़

कबाब, शराब और शबाब... हैदराबाद के फेमस पब में चल रहा था गंदा खेल; अंडरकवर एजेंट बन लेडी IPS ने किया भंडाफोड़

हैदराबाद में एक पब में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर रात पुलिस ने छापेमारी की. बताया जा रहा है कि पब नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ सेक्स रैकेट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:06 PM IST
कबाब, शराब और शबाब... हैदराबाद के फेमस पब में चल रहा था गंदा खेल; अंडरकवर एजेंट बन लेडी IPS ने किया भंडाफोड़
Image Credit: सोशल मीडिया

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA World Cup 2026 के 4 दिन पहले इंजरी कंसर्न, मोरक्को की टीम को डबल झटका
FIFA World Cup 202610 min ago
2
A Titan Story12 min ago
3
Hyderabad News20 min ago
4
do you know20 min ago
5
mp news21 min ago