नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली, CBI कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Demonetisation defraud: 1 दिसंबर को दोनों आरोपियों को नोटबंदी के दौरान लाखों रुपए की हेराफेरी का दोषी करार दिया गया था, जिसके एक दिन बाद ही 2 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों कर्मचारियों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:24 PM IST
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली, CBI कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Hyderabad post office: 2016 में नोटबंदी के दौरान हैदराबाद के पोस्ट ऑफिस में हुए लाखों रुपए की हेराफेरी हुई थी. इस घपले में लगभग 27 लाख से ज्यादा रुपयों की हेराफेरी की गई थी, जिसमें पोस्ट ऑफिस के दो कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने 2017  में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 31 अगस्त को सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया. 6 साल चले इस केस में आखिरकार 2 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. 1 दिसंबर को दोनों आरोपियों को नोटबंदी के दौरान लाखों रुपए की हेराफेरी का दोषी करार दिया गया था, जिसके एक दिन बाद ही 2 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों कर्मचारियों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई है.

27 लाख की हेराफेरी
दरअसल, हैदराबाद में नोटबंदी के दौरान पोस्ट ऑफिस में 10 नवंबर से 24 नवंबर के बीच कई लोग पुराने नोट बदलवाने के लिए पहुंचे थे. उस समय अदपा श्रीनिवास ट्रेजरर और राज्यलक्ष्मी पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे. इन दोनों ने नोट बदवालने पहुंचे लोगों से कोई फार्म नहीं भरवाया और बिना रिकॉर्ड दर्ज किए नोट ले लिए. दोनों कर्मचारियों ने लगभग 27 लाख 27 हजार 397 रुपए लिए और बदले में लोगों को नए नोट भी नहीं दिए. इसके बाद दोनों ने शातिर तरीके से सारी हेराफेरी को दबाने के लिए खातों के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने इनकी इस चालबाजी को पकड़ लिया और शिकायत दर्ज करवाई. 

यह भी पढ़ें: मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े, वीडियो वायरल करने की दी धमकी

सरकारी खजाने के साथ धोखा

लाखों रुपए की यह हेराफेरी हैदराबाद के हुमायूं नगर के सब-पोस्ट ऑफिस में हुई थी, शुरुआती एफआईआर के बाद ये मामला सीबीआई को 31 अगस्त 2017 में सौंप दिया गया था. सीबीआई ने लगभग दो साल तक जांच करने के बाद 25 अक्टूबर 2019 में दोनों के कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 6 साल के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों कर्मचारियों को सरकारी खजाने के साथ धोखा और आम जनता का विश्वास तोड़ने वाला अपराध बताया. इस घोटाले में शामिल दोनों कर्मचारियों पर कोर्ट ने 65-65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, नोटबंदी के दौरान पूरे देश में कई घोटालों की खबरें सामने आई थी, उनमें से बहुत कम मामलों में सजा हो पाई है. 

इनपुट --आईएएनएस

