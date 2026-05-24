वक्फ बोर्ड की संपत्ति का केस लड़ रहे वकील की मौत, घर के बाहर गाड़ी ने उड़ाया; बेटे ने जताया हत्या का शक

Lawyer Murder In Hyderabad: हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की घर के सामने कार से कुलकर मौत हो गई है. उनकी मौत सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या बताई जा रही है. वकील को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वकील मोइजुद्दीन के बेटे का आरोप है कि उनके पिता की हत्या की वजह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए दशकों से उनकी ओर से की जा रही उनकी कानूनी लड़ाई है. वहीं उनके उपर अहतक 6 केस लग चुके थे.

पहले भी हुआ था हमला

बेटे ने मामले की जानकारी देते हुए कहा,' मेरे पिता उनके खिलाफ मुकदमे लड़ रहे हैं. शहर में 3 वक्फ शिक्षण संस्थानों की संपत्तियों का मैनेजमेंट निजी ट्रस्टों के जरिए किया जा रहा है. मेरे पिता ने इन पब्लिक प्रॉपर्टी के प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया. उनका तर्क था कि इनका इस्तेमाल जनहित के लिए किया जाना चाहिए.' फरहान ने आगे दावा किया कि मोइजुद्दीन की जान लेने के लिए पहले भी कम से कम 5 बार कोशिश की जा चुकी है. उन्होंने कहा,'इससे पहले, गनफाउंड्री स्थित उनके ऑफिस में उन पर हमला हुआ था. 3 साल पहले, हमारे घर के पास एक मस्जिद के नजदीक तड़के इसी तरह का हमला हुआ था. उन्हें धमकी भरे फोन भी आए थे. बिचौलियों के जरिए उन्हें बार-बार मैसेज भेजे गए थे कि वे मामले वापस ले लें, पैसे स्वीकार करें और मामला छोड़ दें. 6 महीने पहले, हिमायतनगर स्थित मेरे ऑफिस में मुझे भी धमकी दी गई थी.'

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जांच में जुटी पुलिस

मामले को सिकंदराबाद की DCP रक्षिता कृष्ण मूर्ति ने कहा कि दोषियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 5 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं. उन्होंने बताया,'पीड़ित के बेटे की शिकायत और आरोपों के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. उसने पहले हुए हमलों और धमकियों का जिक्र किया है और हम आगे की जानकारी जुटाते हुए इन दावों की पुष्टि कर रहे हैं. हमलावरों के संबंध में हमारे पास कुछ सुराग हैं और हमारी टीमें उन पर काम कर रही हैं.'

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एडवोकेट एसोसिएशन ने की निंदा

तेलंगाना के हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हत्या की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई. यूनियन ने DGP और हैदराबाद पुलिस कमिशनर से मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन करने और दोषियों की गिरफ्तारी कर उन पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया. तेलंगाना बार काउंसिल के सदस्य वी रघुनाथ ने हत्या की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की और पीड़ित परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की. उन्होंने कहा,' वकील के परिवार को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए. सरकार को तेलंगाना अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को लागू करने की प्रक्रिया में भी तेजी लानी चाहिए.'