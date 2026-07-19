/बिना कपड़ों के मंदिर में घुसी हैदराबाद की इंजीनियर, देवी मां की मूर्ति उठाई और तालाब में कूद गई! पुलिस भी हैरान

Hyderabad Software Engineer Death: हैदराबाद में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले ने पुलिस को हैरान कर दिया है. मृतक की पहचान तेजस्विनी के रूप में हुई है, जिसने एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी. पुलिस के मुताबिक, तालाब में छलांग लगाने से ठीक पहले तेजस्विनी बिना कपड़ों के एक नजदीकी मंदिर में दाखिल हुई और वहां से देवी अम्मावारु की मूर्ति उठाकर तालाब की तरफ चल दी. पुलिस ने तेजस्विनी का शव तो बरामद कर लिया है, लेकिन मंदिर की मूर्ति अभी भी लापता है जिसकी तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस को शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान इसे बेहद पेचीदा बना रहे हैं. मृतका की पहचान तेजस्विनी के रूप में की गई है. पुलिस का कहना है कि तेजस्विनी के मानसिक तनाव और उसके आखिरी पलों के व्यवहार को समझने के लिए गहराई से जांच की जा रही है.
मंदिर से गायब हुई देवी की मूर्ति
इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात तेजस्विनी का आखिरी कदम था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तेजस्विनी ने अपने कपड़े उतारे और पास के एक मंदिर में प्रवेश किया. वहां से उसने देवी अम्मावारु की मूर्ति उठाई और उसे अपने साथ लेकर पास के एक तालाब की ओर बढ़ गई. इसके बाद उसने मूर्ति के साथ ही पानी में छलांग लगा दी. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तेजस्विनी की बॉडी तो निकाल ली है, लेकिन मूर्ति का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है.
तालाब में चल रहा है बड़ा सर्च ऑपरेशन
पुलिस का मानना है कि गायब हुई मूर्ति इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में एक बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकती है. यही वजह है कि डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (DRF) की टीमों को काम पर लगाया गया है. डीआरएफ के जवान नावों और आधुनिक उपकरणों की मदद से तालाब के चप्पे-चप्पे को खंगाल रहे हैं ताकि उस मूर्ति को ढूंढा जा सके. पुलिस को उम्मीद है कि मूर्ति मिलने से घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी.
महंगे फ्लैट का किराया और संदिग्ध लॉज
जैसे-जैसे पुलिस इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. जांच में पता चला है कि तेजस्विनी एक किराए के फ्लैट में रह रही थी, जिसके लिए वह हर दिन करीब 3,500 रुपये चुका रही थी. इसका मतलब है कि वह हर महीने सिर्फ किराए पर लगभग 1 लाख रुपये खर्च कर रही थी. इसके साथ ही पुलिस को पता चला है कि उस बिल्डिंग की ऊपरी दो मंजिलों को एक लॉज की तरह चलाया जा रहा था. पुलिस अब उस लॉज और वहां आने-जाने वाले लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने अभी तक तेजस्विनी की मौत की असली वजह को लेकर कोई अंतिम दावा नहीं किया है. पुलिस ने तेजस्विनी की मां अरुणा से लंबी पूछताछ की है और उसके पास से मिले एक कथित सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा तेजस्विनी के बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोन कॉल रिकॉर्ड्स और पिछले कुछ दिनों की उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है. सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि मौत से पहले की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा सके.