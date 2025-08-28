या अल्लाह ये क्या हो गया! पिता काम पर गया था, उधर मां ने 3 मासूमों के साथ किया हैवानियत भरा काम, हुई मौत

Crime News: सऊदी अरब के अल खोबार शहर आई ये खबर बेहद हैरान करने वाली है. यहां मंगलवार को हैदराबाद की रहने वाली एक महिला ने अपने तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुदकुशी की कोशिश की. आरोपी महिला की पहचान सैयदा हुमेरा अमरीन के रूप में हुई, जो हैदराबाद के मोहम्मदी लाइन्स (M D Lines) की रहने वाली है.

एनडीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपने बच्चों को घर के बाथटब में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक बच्चों में सात साल के जुड़वां बेटे, सादिक अहमद और आदिल अहमद और तीन साल का सबसे छोटा बेटा यूसुफ अहमद शामिल हैं.

खोबार शहर में मचा हड़कंप

बच्चों के पिता मोहम्मद शाहनवाज रोजाना की तरह उस दिन भी काम पर गया था. लेकिन जब वो काम कर घर लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई.उनके तीनों लख्ते जिगर की तब तक मौत हो चुकी थी. इंसानियत को झकझोर देने वाली इस खबर से खोबार शहर में हड़कंप मच गया है. खासतौर पर भारती समुदाय में इस घटना से गहरा सदमा पहुंचा है.

सऊदी प्रशासन आरोपी महिला को हिरासत में लिया

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी प्रशासन ( Saudi Arab News ) आरोपी महिला अमरीन को हिरासत में ले लिया है. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, अमरीन सऊदी अरब में विजिट वीजा पर रह रही है. लेकिन कुछ वक्त से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अकेलेपन से जूझ रही थी. रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पारिवारिक कलह की वजह से इस घटना को जन्म दिया होगा.

घटना के पीछे का असल मकसद क्या?

हालांकि, इस घटना पीछे का असल मकसद अभी भी साफ नहीं हुआ है. सऊदी पुलिस ( Saudi Police ) फिलहाल मामले की जांच कर रही है.