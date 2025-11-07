मुंबई को बेस बनाकर थी देश का 'फ्यूचर' बिगाड़ने की साजिश, फिर एक ट्विस्ट से हो गया 3 अलग-अलग मामलों का खुलासा

hydroponic weed: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने 5 नवंबर 2025 को तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के दुश्मनों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. देश की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सोने की तस्करी की जा रही थी वहीं भारत के भविष्य यानी युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर देश का भविष्य बर्बाद करने की साजिश को मुंबई में तैनात कस्टम डिपार्टमेंट के काबिल अधिकारियों की टीम ने कामयाब नहीं होने दिया.

मुंबई को बनाया बेस!

कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक और दुबई से आने वाले यात्रियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और सोना बरामद किया है. तीनों मामलों के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

पहला मामला: बैंकॉक से मुंबई आए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 5.922 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹5.92 करोड़ बताई जा रही है। यात्री को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया.

18 करोड़ का माल

दूसरा मामला: इसी दिन बैंकॉक से आए दो यात्रियों के बैग से 12.017 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जिसकी कीमत लगभग ₹12 करोड़ है. नशा चॉकलेट और चिप्स के पैकेटों में छुपाया गया था. दोनों यात्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

तीसरा मामला: दुबई से आए एक यात्री के पास से 24 कैरेट के कच्चे सोने के 8 कड़े (225 ग्राम) मिले, जिनकी कीमत करीब ₹25.64 लाख है। सोना शरीर पर छुपाकर लाया जा रहा था.

कुल मिलाकर कस्टम अधिकारियों ने तीन मामलों में 18 करोड़ रुपये से अधिक का माल जब्त किया है.