Advertisement
trendingNow12992382
Hindi Newscrime

मुंबई को बेस बनाकर थी देश का 'फ्यूचर' बिगाड़ने की साजिश, फिर एक ट्विस्ट से हो गया 3 अलग-अलग मामलों का खुलासा

Mumbai airport news: कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक और दुबई से आने वाले यात्रियों के पास से भारी मात्रा में अवैध सामान की बरामदगी करते हुए तीन-तीन मामलों का एक साथ खुलासा किया है. बरामद सामान को देखकर एक्सपर्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई को बेस बनाकर थी देश का 'फ्यूचर' बिगाड़ने की साजिश, फिर एक ट्विस्ट से हो गया 3 अलग-अलग मामलों का खुलासा

hydroponic weed: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने 5 नवंबर 2025 को तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के दुश्मनों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. देश की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सोने की तस्करी की जा रही थी वहीं भारत के भविष्य यानी युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर देश का भविष्य बर्बाद करने की साजिश को मुंबई में तैनात कस्टम डिपार्टमेंट के काबिल अधिकारियों की टीम ने कामयाब नहीं होने दिया. 

मुंबई को बनाया बेस!

कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक और दुबई से आने वाले यात्रियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और सोना बरामद किया है. तीनों मामलों के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

पहला मामला: बैंकॉक से मुंबई आए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 5.922 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹5.92 करोड़ बताई जा रही है। यात्री को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- जब 10 मुखी 'दानव' की एंट्री से कांप गए सातों महाद्वीप! ट्रंप भी देखते रह गए

18 करोड़ का माल

दूसरा मामला: इसी दिन बैंकॉक से आए दो यात्रियों के बैग से 12.017 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जिसकी कीमत लगभग ₹12 करोड़ है. नशा चॉकलेट और चिप्स के पैकेटों में छुपाया गया था. दोनों यात्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

तीसरा मामला: दुबई से आए एक यात्री के पास से 24 कैरेट के कच्चे सोने के 8 कड़े (225 ग्राम) मिले, जिनकी कीमत करीब ₹25.64 लाख है। सोना शरीर पर छुपाकर लाया जा रहा था.

ये भी पढ़ें- समंदर पर राज करती है ये मछली, US के पास हैं इसके जैसे दिखने वाले ये दो विनाशक हथियार

कुल मिलाकर कस्टम अधिकारियों ने तीन मामलों में 18 करोड़ रुपये से अधिक का माल जब्त किया है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

mumbai

Trending news

वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... 150वें उत्सव पर क्या बोले PM?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... 150वें उत्सव पर क्या बोले PM?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व