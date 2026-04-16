फिर खुली दर्शन सोलंकी आत्महत्या मामले की फाइल, बैचमेट अरमान खत्री पर आरोप तय

Crime News: IIT बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के 3 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है. अब इसके बाद बुधवार ( 15 अप्रैल 2026) को एक विशेष अदालत ने एक अन्य छात्र अरमान खत्री के खिलाफ उकसाने और आपराधिक धमकी के आरोप तय किए हैं. वह सोलंकी का बैचमेट था. बता दें कि अरमान खत्री नाम के सोलंकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 360 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 506 (2) (गंभीर आपराधिक धमकी) के साथ-साथ SC/ST एक्ट के तहत आरोप तय किए गए. मामले में अरमान खत्री ने खुद को निर्दोष बताया है. अब जल्द मुकदमे की सुनवाई होगी.

छात्र के खिलाफ जारी मुकदमा

बता दें कि 12 फरवरी 2023 को 18 साल के दर्शन सोलंकी ने पवई स्थित IIT बॉम्बे कैंपस में अपने हॉस्टल की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोलंकी ने खत्री के साथ बातचीत के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी की थी. पुलिस ने बताया कि खत्री ने सोलंकी को पेपर कटर से धमकाया था. SIT के मुताबिक 3 मार्च, 2023 को सोलंकी के हॉस्टल के कमरे से एक नोट मिला था जिसमें उसने लिखा था,' अरमान ने मुझे मार डाला है.'

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बढ़ी खत्री की मुसीबत?

9 अप्रैल 2023 को 18 साल के अरमान खत्री को गिरफ्तार किया गया था. वहीं सेशन कोर्ट ने उन्हें 6 मई, 2023 को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने सोलंकी को जाति के आधार पर परेशान किया था या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था. जमानत मिलने के बाद खत्री ने संस्थान में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी. स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर प्रकाश सालसिंगिकर ने गवाहों के बयानों और सोलंकी के कमरे से मिले नोट समेत आरोप पत्र के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में खत्री के खिलाफ आरोप पत्र का मसौदा पेश किया था. बुधवार को इसे पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया. छात्र ने इसमें खुद को निर्दोष बताया है. वहीं खत्री के वकील वहाब खान ने भी अभियोजन पक्ष को उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दाखिल करने का आदेश देने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिन पर आरोप पत्र में भरोसा नहीं किया गया है.

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परिवार का बयान

बता दें कि साल 2025 में खत्री ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, उन्होंने बाद में याचिका वापस ले ली थी. घटना के बाद IIT बॉम्बे की ओर से जारी अंतरिम जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सोलंकी को संस्थान में जाति आधारित भेदभाव का सामना करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला. इसके बाद उनके परिवार ने बारीकी से जांच की मांग करते हुए कहा कि सोलंकी ने उनसे नियमित रूप से फोन पर बातचीत के दौरान संस्थान के माहौल के बारे में बात की थी.

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