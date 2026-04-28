कब्रिस्तान के पास चल रही थी ‘मौत की फैक्ट्री’! बेड के नीचे से था अड्डे का रास्ता, मेरठ में हैरान करने वाला खुलासा

Meerut Illegal Weapons Factory News: मेरठ में कब्रिस्तान के पास अवैध पिस्टल फैक्ट्री चल रही थी. हैरत की बात ये है कि उस तक जाने का रास्ता वहां बने एक घर के बेड के नीचे से था. पुलिस जब वहां पहुंची तो नजारा देखकर हैरान रह गई.
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Meerut Illegal Pistol Factory News: मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान के पास एक मकान में चल रही अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यह फैक्ट्री अल्लीपुर गांव में कब्रिस्तान के पास स्थित एक किराए के मकान के तहखाने में संचालित की जा रही थी. पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधियों ने मकान के एक कमरे में रखे डबल बेड के नीचे तहखाने का खुफिया रास्ता बनाया हुआ था.
अधिकारियों के मुताबिक, मेरठ पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में असलहा फैक्ट्री चल रही है. इस इनपुट के बाद पुलिस ने अचानक मकान पर धावा बोल दिया. मकान की तलाशी शुरू हुई. तलाशी के दौरान पुलिस वाले इस कमरे में पहुंचे, जहां कुछ संदिग्ध लगा. कमरे में सामान्य डबल बेड लगा था. लेकिन डबल बेड के अंदर से एक रास्ता बना हुआ था. जो तहखाना तक जाता था. इस तहखाने से पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला.
पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया, गिरोह का मुख्य मास्टरमाइंड रहीमुद्दीन और उसके 10 अन्य साथी अभी फरार हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 तैयार पिस्टल (.32 बोर), 3 अधबनी पिस्टल, भारी मात्रा में मैगजीन, बैरल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं.
जांच में सामने आया कि ये लोग इन पिस्टलों को 35,000 से 65,000 रुपये के बीच बेचते थे. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अभी तक किन-किन लोगों को इस गिरोह ने हथियार बेचे हैं.
हथियार फैक्ट्री पकड़ने की यह कार्रवाई मेरठ की स्वाट (SWAT), सर्विलांस टीम और लोहियानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर की है. पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य खरीदारों की पहचान करने में जुटी है.